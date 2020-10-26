Он ярко красится и красит других: визажист из Риги, которого не волнуют взгляды прохожих

"На меня обращали внимание всегда, всю мою жизнь.

Сколько я себя помню, я самого раннего детства, хоть чем-то, но отличался от всех. Ничего кардинального, понятное дело, не было, но чем-то я отличался от других. Своей модельной походкой с рождения, как я люблю шутить. Я всегда выделялся на фоне остальных и на меня всегда обращали внимание. Когда я начал краситься, стало еще больше внимания. Еще до того, как я начал краситься, я экспериментировал со своей одеждой, со своим стилем. С развитием макияжа и стиля, люди начинали обращать на меня все больше и больше внимания. Меня это не смущает, я к этому привык с детства", - отмечает Андрей.

Визажист рассказал, что его никак не смущают постоянные взгляды прохожих, он их даже не замечает: "Я иногда иду с друзьями или людьми, которые особо хорошо меня не знают и они постоянно обращают внимание: Андрей на тебя все смотрят. Да? Серьезно? Я этого не вижу, у меня настолько уже барьер, что я этого просто не замечаю".

Парень признался, что прохожие на улице на него смотрят по-разному, некоторые просто из любопытства, другие с восхищением или наоборот с осуждением.

"Взгляды тоже бывают разные, есть взгляды восхищения, взгляды негатива, просто любопытные взгляды.

Мы все друг на друга смотрим, это нормально. Я в этом для себя ничего плохого не вижу, я воспринимаю это совершенно спокойно", - признает визажист.

Блогер отмечает, что он не единственный парень в своем окружении, который делает себе макияж.

"У меня есть друзья, которые красятся, парни которые красятся, они просто делают это немножко по-другому, для меня это еще и работа. У меня есть друг, который занимается дрэг-квин. Он красится на выступления и в повседневной жизни. У меня есть друзья, которые красятся из серии - тональный крем, консилер, просто, чтобы выглядеть лучше.

Но, что касается beauty сферы, все-таки я единственный, кто полностью вовлечен в это", - отмечает визажист.

Ты же мужчина

Андрей рассказал, что в начале его пути, ему было нелегко справится с мнением и давлением других людей.

"По началу это все было сложно и ново для меня. На меня влияло чужое мнение, мне было сложно. Это далеко не самый легкий процесс, очень мало людей вот так вот просто воспринимают: просто парень, просто начал краситься, стал публичным еще и в довольно раннем возрасте", - признает визажист.

Он отметил, что именно друзья и семья помогли ему пройти все трудности и стать тем, кем он является.