Он ярко красится и красит других: визажист из Риги, которого не волнуют взгляды прохожих

Андрей Чистяков - парень из Риги, который ярко красится, стильно одевается и всегда ходит с высоко поднятой головой. Он работает визажистом и ведет свой блог в Instagram. Андрей рассказал RUS TVNET, когда он сделал свой первый макияж, как перестал обращать внимание на взгляды прохожих и почему он предпочитает не гулять по спальным районам Риги.
RUS TVNET представляет серию статей "Я - местный". Она - о простых людях с активной позицией - им не все равно. Пусть маленькими поступками, но они меняют мир вокруг себя. Наши герои - абсолютно разные люди, которые искренне горят за свои идеи.
Как стал визажистом
Андрей рассказал, что когда ему было 11-12 лет, он очень хотел стать блогером. В то время только начинали появляться популярные русскоязычные блогеры.
"Тогда мне очень хотелось с этого начать. Я тогда даже не думал еще о косметике, но с блогом у меня далеко не ушло", - делится визажист.
Позже он увидел в социальных сетях парней, которые носят макияж, его это очень заинтересовало.
Просто начал подписываться, следить, как-то наблюдать. Мне эстетически нравилось, как это выглядит и со временем я просто начал в это сам вливаться. Я купил свой первый карандаш для бровей, купил первый тональный крем на aliexpress. Постепенно стал добавлять больше цвета в свой макияж, стал больше экспериментировать", - рассказывает Андрей.
По его словам, он не сразу решил стать визажистом, сначала он просто учился краситься и делал макияж для себя.
"Макияжем я занимаюсь около 5 лет. Первые 3-4 года я даже не задумывался о том, что я буду визажистом", - вспоминает он.
Параллельно с макияжем, Андрей начал ввести свой профиль в Instagram, это помогло его профессиональной карьере визажиста.
"Я подумал, что я могу, как блогер, показывать свою жизнь. Я начал показывать косметику, тестировать ее на себе. У меня началось знакомство и сотрудничество с брендами косметики. Постепенно я начал красить других людей. Сначала это были друзья. Один раз мне написала фотограф и спросила, не могу ли я накрасить ее клиента. Это была моя первая оплачиваемая работа визажиста. После этого я вовлекся в эту индустрию. Начал нарабатывать себе имя. Вот так я стал визажистом и параллельно блогером", - делится своей историей парень.
Андрей рассказал, что родители не сразу одобрили его выбор профессии, так как считали ее не стабильной.
"Родители миллениалов не воспринимают искусство, как профессию. Художники, визажисты, кто угодно, кто хоть как-то связан с искусством - это не профессия. Это ненастоящая работа, ты должен сначала выучиться и пойти на настоящую работу, а потом делай, что хочешь. Я считаю, что это неправильное мышление.
Блогер - это не работа - я слышал это очень много от своей семьи, до того, как я не начал чего-то достигать. Как только я им показал, что у меня есть такие-то достижения, они начали понимать, что да, это классно, ты молодец. Мне было важно получить это одобрение от семьи. Я пытался им доказать, что я чего-то стою", - признается визажист.
Как нашел свой стиль
Андрей рассказал, что экспериментировал не только с макияжем, но и со своим стилем в одежде.
"Я к своему стилю шел очень долго и мучительно, У меня было очень много интересных периодов в моей жизни. Когда смотришь на старые фотографии, удивляешься, как можно было так выйти? Ну это нормально, мне кажется, так у всех. У меня с раннего возраста шло это стремление к моде. Привила мне его, наверное, моя тетя. Она очень стильная женщина, она с раннего детства всегда хотела, чтобы я выглядел лучше, чем остальные. Я с детства вовлекался в эту всю историю и мне это нравилось", - делится парень.
Визажист признается, что у него нет определенного стиля в одежде, он любит менять свои образы: "Я люблю экспериментировать в плане стиля. Я не могу назвать свой стиль. Я могу быть один день максимально ярким, как сейчас, в шубе. В другой день я могу прийти как bad boy в кожаной куртке. У меня разноплановый стиль и я не могу его описать одним словом".
Реакция окружающих
Андрей также рассказал, как его приняли родители после того, как он начал краситься и экспериментировать с образами в одежде.
"Все начиналось очень плавно, не было такого, что я в один день вышел и у меня были там какие-нибудь супер яркие смоки айс. Я не пытался подготовить родителей или что-то такое, оно просто как-то само постепенно начиналось. Поступали вопросы, понятное дело, от родителей. Я жил тогда с папой и он начал спрашивать, а что, а зачем, а почему. Я просто отвечал, что мне это нравится. И мне это разрешали, не было никогда у меня ничего такого с этим связано.
Андрей поделился, что несмотря на яркую и нетипичную внешность, в школе к нему относились хорошо и он никогда не сталкивался с травлей.
"Понятное дело, были взгляды разные. У меня никогда не было такого, что меня булили в школе. Я сам удивляюсь этому, меня пронесло. Наверное, потому что у меня всегда был серьезный характер и я всегда мог постоять за себя. У меня была состоявшаяся репутация в школе. Меня любили учителя, у меня были хорошие отношения с одноклассниками.
Меня до сих пор все там помнят", - признается блогер.
Как отмечает визажист, внимание окружающих он привлекал всегда, еще до того, как начал продумывать свои яркие образы.
Сколько я себя помню, я самого раннего детства, хоть чем-то, но отличался от всех. Ничего кардинального, понятное дело, не было, но чем-то я отличался от других. Своей модельной походкой с рождения, как я люблю шутить. Я всегда выделялся на фоне остальных и на меня всегда обращали внимание. Когда я начал краситься, стало еще больше внимания. Еще до того, как я начал краситься, я экспериментировал со своей одеждой, со своим стилем. С развитием макияжа и стиля, люди начинали обращать на меня все больше и больше внимания. Меня это не смущает, я к этому привык с детства", - отмечает Андрей.
Визажист рассказал, что его никак не смущают постоянные взгляды прохожих, он их даже не замечает: "Я иногда иду с друзьями или людьми, которые особо хорошо меня не знают и они постоянно обращают внимание: Андрей на тебя все смотрят. Да? Серьезно? Я этого не вижу, у меня настолько уже барьер, что я этого просто не замечаю".
Парень признался, что прохожие на улице на него смотрят по-разному, некоторые просто из любопытства, другие с восхищением или наоборот с осуждением.
Мы все друг на друга смотрим, это нормально. Я в этом для себя ничего плохого не вижу, я воспринимаю это совершенно спокойно", - признает визажист.
Блогер отмечает, что он не единственный парень в своем окружении, который делает себе макияж.
"У меня есть друзья, которые красятся, парни которые красятся, они просто делают это немножко по-другому, для меня это еще и работа. У меня есть друг, который занимается дрэг-квин. Он красится на выступления и в повседневной жизни. У меня есть друзья, которые красятся из серии - тональный крем, консилер, просто, чтобы выглядеть лучше.
Ты же мужчина
Андрей рассказал, что в начале его пути, ему было нелегко справится с мнением и давлением других людей.
"По началу это все было сложно и ново для меня. На меня влияло чужое мнение, мне было сложно. Это далеко не самый легкий процесс, очень мало людей вот так вот просто воспринимают: просто парень, просто начал краситься, стал публичным еще и в довольно раннем возрасте", - признает визажист.
Он отметил, что именно друзья и семья помогли ему пройти все трудности и стать тем, кем он является.
"Это очень сложно, особенно в нашем комьюнити, все-таки у нас постсоветское пространство, это нужно понимать. Люди довольно консервативные в Латвии. В Риге еще более менее, но по Латвии люди у нас очень консервативные. Мне повезло, что у меня есть люди рядом, которые меня поддерживали с самого начала, иначе я не знаю, насколько бы долго я протянул. Я мог бы запросто все это бросить. У меня были порывы бросить то, что я делаю. Я не знал, насколько это нужно и насколько это стоит того", - делится Андрей.
Блогер также отметил, что он не раз сталкивался со стереотипным мнением других людей, связанных с мужским полом.
Такие банальные, иногда даже глупые вещи. Очень много такого я про себя слышал всегда. Это все было, сейчас этого уже нет в в моей жизни", - рассказывает визажист.
Как себя ощущает в Риге
Андрей признался, что не бывает в спальных районах Риги, так как не чувствует себя там в безопасности.
"Я чувствую себя небезопасно. Это скорее чувство самосохранения, потому что я знаю, что это такое. Я наслышан всякими разными историями своих знакомых, которые, к сожалению, сталкивались с таким. У меня были неприятные ситуации, когда мне могли чем-то пригрозить. Огласки иногда я слышу,
Просто потому, что это действительно опасно. Я стараюсь не особо ходить по всяким микрорайонам или спальным районам. Ты никогда не знаешь, что может произойти. В центре я себя чувствую более-менее безопасно", - отмечает визажист.
Блогерство и провокации в Instagram
Андрей рассказал, что решение вести блог помогло ему стать визажистом и найти первых клиентов.
"Если бы я не был блогером, я не был бы визажистом. Я начал заниматься макияжем, когда у меня было около 4-5 тысяч подписчиков. Уже люди обо мне знали и писали мне, что хотели бы ко мне на макияж. Я тогда еще не красил людей, у меня был какой-то пунктик - мне было страшно красить людей. Я не был к этому готов, я не мог брать за это деньги.
Блогер отметил, что многому обязан именно Instagram, так как его блог стал для него работой.
"Мне сложно представить свою жизнь сейчас, если бы у меня не было моего Instagram. Это то, что дало мне все, что есть у меня на данный момент. Сотрудничества и дружба с брендами, все это благодаря Instagram", - отмечает Андрей.
Визажист рассказал, что не пытается быстро набирать аудиторию, за ним следят люди, которые его принимают, это для него важнее количества подписчиков.
"Я не гонюсь за подписчиками, мне главное, чтобы у меня была своя аудитория, которая меня понимает и принимает, а не просто число. Мне не нужна цифра ради чего-то", - отмечает Андрей.
Блогер рассказал, что пока Instagram не приносит ему большой доход, но помогает в работе с клиентами и брендами косметики.
"У нас в Латвии блогерство, как сфера, не настолько развита, какие-то деньги оно приносит мне, но я с этого не зарабатываю. Оно мне во всем помогает, без этого я бы смог стать тем, кем я есть. Оно приносит мне много возможностей, сотрудничеств и подарков от брендов", - признает визажист.
В своем Instagram Андрей не пишет провокационные посты, его блог - это его альбом фотографий и впечатлений. Он показывает свою жизнь, но не пытается превратить блог в провокацию.
Андрей отмечает, что он не пытается показать всю свою жизнь в блоге и не всем делится с подписчиками.
"Я не хочу выставлять всю свою жизнь напоказ, как не крути, у любого даже супер открытого человека в Instagram, это все равно образ. У меня просто свой образ, у меня есть своя репутация. Я бы запросто мог провокационное что-то делать, хайпить, у меня была бы гораздо большая аудитория. У меня есть какая-то моя определенная репутация, моя определенная граница, которую я пока что не хочу переходить. Мой блог - это красивые фотографии, кого-то это вдохновляет, что мне очень приятно. Я вдохновляю людей тем, что я делаю, макияжем, стилем. Нет такого, что я другой человек в Instagram, если рассказываю в сторис, то все-таки включаю себя, я в любом случае честен со своей аудиторией, я особо ничего и не скрываю.
Сталкивался ли с хейтом?
Андрей рассказал, что сталкивается с хейтом не так часто, но угрозы и письма с оскорблениями есть и у него.
Это происходит, но очень редко. Я не знаю почему, но меня как-то хейтеры обходят стороной. Исходя из опыта моих всех друзей, у них это чаще происходит", - делится блогер.
Он отметил, что недавно перешел в TikTok, где стал получать намного больше комментариев с негативом, чем в других социальных сетях.
"В основном это люди с Риги, и, к сожалению, в основном это подростки. Это дети лет 12-ти, возраста моей младшей сестры. Меня это не задевает давно. То, что они пишут, это часто смешно. Мне обидно чисто по-человечески, что дети настолько по-злому относятся к окружающим. Мне обидно, что так происходит в нашем мире", - признает блогер.
На вопрос, почему он получает такие комментарии, Андрей отвечает:
За все, что я делаю: за то, как я разговариваю, за то, как я хожу, за то, с кем я общаюсь".
Без косметики
Андрей отметил, что раньше не мог выйти из дома не накрашенным, это было связано с его внутренними комплексами.
"Когда я только начинал краситься, мне настолько нравилось, как это выглядит, что
Сейчас это уже в более легкой форме. Раньше я каждый день вставал в 5 утра, наносил макияж, чтобы скрыть какие-то свои недостатки. У меня был период, когда я вообще не мог быть без макияжа", - признается визажист.
Блогер отметил, что макияж является частью его образа, в котором он чувствует себя собой, поэтому не может посещать публичные мероприятие совсем без макияжа.
"Раньше поход в магазин за продуктами, мне нужно было обязательно что-то нанести на себя. Сейчас я в этом проблемы никакой не вижу. Но пойти на мероприятие без макияжа я все-таки не могу. Мне нужно поддерживать свой образ и чувствовать себя комфортно. Если выйду без макияжа на публичное мероприятие, меня будут снимать камеры, я буду видеться с людьми, то я буду чувствовать себя некомфортно. Мне кажется, так у всех", - объясняет блогер.
Андрей отмечает, что часто яркий макияж - это защита, часть каких-то внутренних комплексов. По его словам, окружающие должны это прекрасно осознавать. Он рассказал, что сейчас для него это уже не проблема, он научился любить себя и без макияжа:
"Это долгая и упорная работа над собой. Сейчас я уже люблю себя без косметики, раньше у меня были с этим трудности.
Где ты себя видишь в будущем?
Блогер отмечает, что в будущем видит себя известным профессионалом, но не ограничивает себя сферой красоты.
"Я не хочу ставить себе клеймо, что я визажист или я блогер. Я просто себя вижу известным в чем-то. У меня в детстве было такое чувство, что я буду известным. И все. Я просто знаю это. Я не знаю в какой сфере. Визажистом я стал случайно. Я никогда в детстве не хотел стать визажистом, у меня не было такой мечты. Я не ставлю себе эти рамки и границы, кем я хочу стать в будущем конкретно", - делится Андрей.
Он также признается, что хочет развиваться не только в Латвии, но и за ее пределами.
"Я сделаю свое имя здесь, а потом я хочу сделать его интернациональным. Я хочу большего, я хочу открыть какие-то новые границы для себя. Я люблю Латвию, я люблю Ригу, просто всегда хочется большего. Это единственный момент, который меня останавливает от проживания в Латвии всю жизнь. Здесь есть возможности, но это не те возможности, которые я хочу.
Вдохновение
Блогер рассказал, что вдохновляется достижениями и развитием других людей: "Я люблю следить за другими людьми, мне интересно кто, что делает. Мне нравится следить именно из года в год, какой человек был 10 лет назад и какой сейчас. Мне нравится этот процесс развития. Я себя точно также ощущаю, тоже хочу развития".
Он также отметил, что его вдохновляют люди, которые помогли ему найти себя и поддерживали его на своем пути.
"Меня вдохновляют в первую очередь моя семья и мои друзья. Я не знаю, что бы я делал без поддержки своих друзей, своей семьи. Это для меня одна из самых главных вещей в принципе, которая держала меня на плаву в самом начале.
Я человек морально и характером сильный, я бойкий парень. Без поддержки все то, что я добился сейчас, было бы сложно", - признает Андрей.
Ценности
Андрей рассказал о главных ценностях, которые, по его мнению, стоит развивать и другим людям.
"Индивидуальность, у многих людей есть эта индивидуальность, но они боятся ее показать. Я хочу, чтобы люди все-таки начали показывать свою индивидуальность и свою личность, потому что этого не хватает у нас. Очень много людей просто под копирку, они просто идут, как бы это глупо не звучало, как стадо.
Я считаю, что это неправильно, нужно иметь свое мнение, свою индивидуальность, свою позицию на жизнь, и просто перестать следовать мнению чужих людей.
Он также отмечает, что многих людей часто останавливает мнение окружающих, которое мешает им быть самим собой.
"Ты не должен думать о том, что думают другие. Я из тех людей, кто не будет обращать внимание, если кто-то как-то не так одет или что-то не то делает. Ну мне все равно. Нужно задать себе вопрос: Как это меня касается? Никак, все до свидания. Закрыли тему", - объясняет свою позицию визажист.
Он признает, что такое отношение к жизни - это работа над собой, это нужно развивать в себе.
"Нужно быть самим собой, а не косить под кого-то. Свое личное "Я" надо оставлять и не пытаться быть кем-то другим. Нужно быть честным с самим с собой", - заключает Андрей.