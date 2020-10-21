Модель Луизе Салмгриезе о латышках: Девушки накачивают губы и начинают выглядеть как клоны

Модель рассказала, что платформа Instagram имеет огромное значение в модном бизнесе, поэтому она знает, что это за кулисами: например, купленные подписчики, которые есть у многих профилей и брендов.

"Я многие годы жила в этой раздутой пластиковой среде, потому эта волна инфлюенсеров меня не привлекает. Я также не лайкаю снимки, которые являются искусственными.

Кстати, в Америке сейчас активировалось движение против искусственной красоты, которое призывает ценить натуральную красоту. Я вижу, что в Латвии этот бум искусственной красоты, к сожалению, все еще процветает. 1

Девушки накачивают губы и начинают выглядеть искусственными клонами. На самом деле это печально, потому что все эти улучшения исходят уже только из внутренних комплексов", - отметила Салмгриезе.

Она рассказала, что недавно они с подругой, моделью Иевой Лагуне рассуждали о том, что в мире людям трудно быть самими собой и не зависеть от мнения окружающих.