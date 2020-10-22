Неправда, что из-за ношения масок умирают дети

"Очередное убийство очередного ребенка", - утверждает некая пользователь Facebook и публикует информацию о якобы смерти детей из-за ношения масок в Германии. Схожие посты получают популярность в разных странах и на разных языках. Однако ни в одном из случаев нет никакого подтверждения тому, что смерть произошла из-за масок. В свою очередь, нередко не упоминается ни место происшествия, ни другие детали, которые позволили бы проверить эти утверждения.

ФОТО: RE:CHECK

"Четвертый ребенок стал жертвой ношения масок", - написано про Германию в публикации. Утверждается, будто после школьных занятий в автобусе шестилетняя девочка потеряла сознание и позже скончалась. В посте называется предварительный диагноз -

"отравление углекислым газом", и добавляется: "Германия, Швайнфурт. Четвертая детская смерть в результате масочного режима". 11

Изначальный пост с этой информацией на ленте автора найти не удалось. Однако эта запись продолжает распространяться среди пользователей Facebook. Например, люди, в том числе и в Латвии, делятся скриншотом записи или скопированным текстом конкретного поста.

Такая же история об умершей шестилетней девочке, которая 28 сентября этого года возвращалась домой, упала в обморок в школьном автобусе, а позже скончалась, опубликована на немецком языке. В комментариях к посту, который опубликован на русском языке, автор также отмечает, что перевела его с немецкого. Правда, в оригинале этот случай называют третьей, а не четвертой смертью ребенка в Германии. Также и на портале, где регулярно публикуют фейковые новости на латышском языке, опубликована такая же история об умершей шестилетней девочке, "потому что закон определяет носить обтяжку для носа и рта". Во всех публикациях о девочке из Германии также упоминается Швайнфурт.

Однако полиция Нижней Франконии такую информацию назвала лживой и опровергла: "Нам не известно о таком случае во всей Нижней Франконии, не только в округе Швайнфурта", - сообщили в полиции.

В разных записях упоминается и о других случаях смерти детей в Германии, однако не дано конкретной информации о них. Ни Re:Check, ни новостному агентству Reuters не удалось найти какой-либо официальной информации в подтверждение таким заявлениям. Новостное агентство AFP пишет, что на немецком языке в интернете можно найти несколько историй: одна из них о 13-летней девочке, которая упала в обморок в автобусе. Результаты вскрытия, которые бы разъяснили обстоятельства смерти, до сих пор неизвестны. Еще об одном случае смерти публично заявлял немецкий врач, который регулярно распространяет теории заговоров о Covid-19. Однако он отказался назвать какие-либо детали конкретного случая.

Умерли ли дети в Китае и Австрии?