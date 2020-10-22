Неправда, что из-за ношения масок умирают дети

Неправда - утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.
"Очередное убийство очередного ребенка", - утверждает некая пользователь Facebook и публикует информацию о якобы смерти детей из-за ношения масок в Германии. Схожие посты получают популярность в разных странах и на разных языках. Однако ни в одном из случаев нет никакого подтверждения тому, что смерть произошла из-за масок. В свою очередь, нередко не упоминается ни место происшествия, ни другие детали, которые позволили бы проверить эти утверждения.
"Четвертый ребенок стал жертвой ношения масок", - написано про Германию в публикации. Утверждается, будто после школьных занятий в автобусе шестилетняя девочка потеряла сознание и позже скончалась. В посте называется предварительный диагноз -
"отравление углекислым газом", и добавляется: "Германия, Швайнфурт. Четвертая детская смерть в результате масочного режима".
Изначальный пост с этой информацией на ленте автора найти не удалось. Однако эта запись продолжает распространяться среди пользователей Facebook. Например, люди, в том числе и в Латвии, делятся скриншотом записи или скопированным текстом конкретного поста.
Такая же история об умершей шестилетней девочке, которая 28 сентября этого года возвращалась домой, упала в обморок в школьном автобусе, а позже скончалась, опубликована на немецком языке. В комментариях к посту, который опубликован на русском языке, автор также отмечает, что перевела его с немецкого. Правда, в оригинале этот случай называют третьей, а не четвертой смертью ребенка в Германии. Также и на портале, где регулярно публикуют фейковые новости на латышском языке, опубликована такая же история об умершей шестилетней девочке, "потому что закон определяет носить обтяжку для носа и рта". Во всех публикациях о девочке из Германии также упоминается Швайнфурт.
Однако полиция Нижней Франконии такую информацию назвала лживой и опровергла: "Нам не известно о таком случае во всей Нижней Франконии, не только в округе Швайнфурта", - сообщили в полиции.
В разных записях упоминается и о других случаях смерти детей в Германии, однако не дано конкретной информации о них. Ни Re:Check, ни новостному агентству Reuters не удалось найти какой-либо официальной информации в подтверждение таким заявлениям. Новостное агентство AFP пишет, что на немецком языке в интернете можно найти несколько историй: одна из них о 13-летней девочке, которая упала в обморок в автобусе. Результаты вскрытия, которые бы разъяснили обстоятельства смерти, до сих пор неизвестны. Еще об одном случае смерти публично заявлял немецкий врач, который регулярно распространяет теории заговоров о Covid-19. Однако он отказался назвать какие-либо детали конкретного случая.
Умерли ли дети в Китае и Австрии?
В статье на латышском языке упомянуто, что из-за ношения масок умерли мальчики в Китае. Это исследовала организация по проверке фактов Snopes. Действительно, два мальчика, которые на уроке спорта носили маски, упали в обморок и потом скончались. Однако нет доказательств того, что случаи смерти каким-либо образом связаны с ношением масок. Родители одного из умерших мальчиков не согласились на вскрытие, которое может раскрыть причину смерти. Его не провели и во втором случае. Также и местные СМИ сообщили, что случаи смерти скорее всего с масками не связаны.
В свою очередь, в другой популярной записи на Facebook на русском языке автор утверждает, будто в Вене из-за масок умерло 10 детей. Постом поделились 1,5 тыс. человек. Однако никаких подтверждений этому мы не нашли. AFP пишет, что распространенная информация о десяти детях, которые заболели легочной грибковой инфекцией, - это неправда. AFP связалось со всеми больницами Вены, где есть детские отделения, и с несколькими, в которых их нет. Ни в одну из больниц не поступали дети с такой инфекцией.
Вредны ли маски для детей?
Всемирная организация здравоохранения не рекомендует носить маски детям младше пяти лет. Это связано с умением ребенка в этом возрасте самостоятельно и правильно носить маску. В свою очередь, нужно ли носить маску для лица детям до 11 лет, рекомендуется решать: в зависимости от распространения болезни в регионе, от индивидуальных способностей ребенка правильно носить маску, доступности чистых масок, а также от вероятности того, что ребенок окажется в контакте с людьми, которые находятся в группе риска (например старыми людьми). Тем временем детям старше 12 лет маску рекомендуют носить также, как и взрослым.
О безопасности масок ранее писал и Re:Check. Они не вредят здоровью людей, если маски носить правильно: маску нельзя носить дольше двух часов или в случае, если она влажная, маску нужно надевать и снимать чистыми руками. Тканевые маски для лица после ношения нельзя класть, например, в сумку или в карман к другим вещам, и их нужно стирать при температуре 60 градусов. Неправда, что маски препятствуют получению необходимого уровня кислорода или вызывают отравление диоксидом углерода, которые появляется при выдохе.