Чт, 22.10.2020
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Папа Римский Франциск

"Предлагают маску, теряешь сознание, грабят квартиру": мнение полиции о популярной записи в интернете

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В Государственной полиции нет информации о том, что в Латвии работают преступники, которые якобы предлагают примерить бесплатную маску, пропитанную неизвестным веществом, после чего человек теряет сознание, а преступники грабят квартиру.

Агентство LETA удостоверилось, что в приложении WhatsApp распространяется аудио-сообщение, в котором женщина рассказывает, что по квартирам ходят мошенники, предлагая бесплатно надеть медицинскую маску. Женщина утверждает, что маски наполнены веществом неизвестного происхождения, которое заставляет человека "отключиться", а преступники тем временем обкрадывают квартиры.

Пресс-секретарь полиции Гита Гжибовска сообщила LETA, что в полиции не получали информации о таких случаях, однако внимательно следят за процессами, происходящими в обществе. Полиция просит всех, у кого есть информация о таких или любых других подозрительных инцидентах, немедленно звонить по номеру 110.

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