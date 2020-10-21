"Предлагают маску, теряешь сознание, грабят квартиру": мнение полиции о популярной записи в интернете

Агентство LETA удостоверилось, что в приложении WhatsApp распространяется аудио-сообщение, в котором женщина рассказывает, что по квартирам ходят мошенники, предлагая бесплатно надеть медицинскую маску. Женщина утверждает, что маски наполнены веществом неизвестного происхождения, которое заставляет человека "отключиться", а преступники тем временем обкрадывают квартиры.

Пресс-секретарь полиции Гита Гжибовска сообщила LETA, что в полиции не получали информации о таких случаях, однако внимательно следят за процессами, происходящими в обществе. Полиция просит всех, у кого есть информация о таких или любых других подозрительных инцидентах, немедленно звонить по номеру 110.