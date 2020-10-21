Чт, 22.10.2020
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Силовики освободили заложников из захваченного в Грузии банка, злоумышленник сдался
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Фото с места событий

ФОТО: SCANPIX

В результате спецоперации грузинские силовики освободили заложников из банка, захваченного вооруженным мужчиной в городе Зугдиди на западе Грузии, сообщает телеканал Rustavi 2.

"Нападавший, как и все заложники, вывезены из здания Банка Грузии в Зугдиди", - сообщил телеканал.

Грузинский "Первый канал" также подтвердил освобождение заложников. "По имеющейся у нас информации, злоумышленник сдался правоохранителям", - сообщает телеканал.  Незадолго до этого сообщалось, что часть спецтехники покинула район у здания Банка Грузии, и рядом с ним остались только кареты скорой помощи.

На момент сообщения об окончании операции было известно о 16 заложниках, нескольких человек злоумышленник отпустил ранее после переговоров.  Спецоперация длилась больше 7 часов.

Днем 21 октября вооруженный автоматом и гранатами мужчина захватил заложников в здании "Банка Грузии" в Зугдиди на западе Грузии. Он выставил властям требование выплатить ему $500 000. В заложниках находились посетители и сотрудники банка (один из них успел подать сигнал тревоги). У нескольких заложников получилось сбежать из здания в самом начале. МВД Грузии начало расследование происшествия по статьям 179, 236 и 144 УК Грузии (грабеж, незаконная покупка, хранение, ношение оружия и захват заложников).

Видео с места событий

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