Силовики освободили заложников из захваченного в Грузии банка, злоумышленник сдался

"Нападавший, как и все заложники, вывезены из здания Банка Грузии в Зугдиди", - сообщил телеканал.

Грузинский "Первый канал" также подтвердил освобождение заложников. "По имеющейся у нас информации, злоумышленник сдался правоохранителям", - сообщает телеканал. Незадолго до этого сообщалось, что часть спецтехники покинула район у здания Банка Грузии, и рядом с ним остались только кареты скорой помощи.

На момент сообщения об окончании операции было известно о 16 заложниках, нескольких человек злоумышленник отпустил ранее после переговоров. Спецоперация длилась больше 7 часов.

Днем 21 октября вооруженный автоматом и гранатами мужчина захватил заложников в здании "Банка Грузии" в Зугдиди на западе Грузии. Он выставил властям требование выплатить ему $500 000. В заложниках находились посетители и сотрудники банка (один из них успел подать сигнал тревоги). У нескольких заложников получилось сбежать из здания в самом начале. МВД Грузии начало расследование происшествия по статьям 179, 236 и 144 УК Грузии (грабеж, незаконная покупка, хранение, ношение оружия и захват заложников).