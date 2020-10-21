ReTV: PTAC оштрафовал недобросовестный интернет-магазин

В последние месяцы в PTAC обратилось большое количество потребителей, и непосредственно на этот интернет-магазин поступило 250 жалоб с просьбой помочь в ситуациях, когда Proffit.lv долго не доставляет товары и задерживает возврат уплаченных денег.

Байба Витолиня, директор Центра защиты прав потребителей: "Мы запрещаем этой компании осуществлять такие действия и считаем, что им стоило предвидеть, что они не смогут доставить конкретные товары". 1

Интернет-магазин начал работу в прошлом году, и в связи с пандемией его деятельность стала более активной. В настоящее время под его эгидой действует SIA Kasija, обслуживающая частных лиц, а SIA MULTI-Services в основном обслуживает юридических лиц. Однако домен интернет-магазина Proffit.lv на данный момент зарегистрирован в Великобритании и по-прежнему активен и доступен всем желающим. Это усложняет наказание со стороны Латвии.

"Потребителям определенно рекомендуется быть очень осторожными при выборе интернет-магазина и ознакомиться с отзывами", - говорит директор PTAC. 1

В связи с этим происшествием возбуждено уголовное дело и ведется расследование в Государственной полиции, сообщила ReTV News пресс-секретарь полиции Ласма Курсите. Она отмечает, что в полицию поступило несколько жалоб в виде заявлений о возможных мошеннических действиях со стороны Proffit.lv.