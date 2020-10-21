Убийство учителя под Парижем: школьники помогли убийце найти жертву за 300–350 евро

Французские стражи порядка, расследующие дело об обезглавливании учителя истории пригородной школы Парижа, обнаружили, что найти учителя убийце помогли ученики в обмен на от 300 до 350 евро, заявил в среду, 21 октября, французский прокурор по делам терроризма Жан-Франсуа Рикар.
Убийца - 18-летний иммигрант из Чечни Абдулла Анзаров - напал на учителя Самюэля Пати в Конфлан-Сент-Онорин в пятницу, 16 октября, когда учитель возвращался из школы домой.
После того, как учитель показал своим ученикам карикатуру на исламского пророка Мухаммеда на уроке социальных знаний, в Интернете против него была развернута кампания ненависти.
Анзаров дал сумму денег ученику, стоящему рядом со школой, с просьбой показать учителя, сказал Жан-Франсуа Рикар на пресс-конференции.
Позже присоединились другие ученики, и Анзаров предложил разделить остальную сумму.
Взамен Анзаров получил описание Пати от двух учеников, которые пробыли с убийцей два часа, ожидая появления учителя.
Остальные школьники ушли.
Анзаров сказал ученикам, что планирует унизить учителя и напасть на него, а также заставить его извиниться за то, что он показал ученикам карикатуры.
Они входят в число семи человек, обвиняемых в "заговоре с целью совершения террористического убийства".
В ходе расследования выяснилось, что убийца знал имя учителя и школу, но не знал, как он выглядел, сказал прокурор.
Полиция застрелила Анзорова, который позже скончался от полученных травм.
Само убийство шокировало Францию и напомнило о нападении исламских радикалов на редакцию парижского сатирического журнала Charlie Hebdo пять лет назад. В результате теракта, спровоцированного публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, погибли 12 человек.