Убийство учителя под Парижем: школьники помогли убийце найти жертву за 300–350 евро

Убийца - 18-летний иммигрант из Чечни Абдулла Анзаров - напал на учителя Самюэля Пати в Конфлан-Сент-Онорин в пятницу, 16 октября, когда учитель возвращался из школы домой.

После того, как учитель показал своим ученикам карикатуру на исламского пророка Мухаммеда на уроке социальных знаний, в Интернете против него была развернута кампания ненависти.

Анзаров дал сумму денег ученику, стоящему рядом со школой, с просьбой показать учителя, сказал Жан-Франсуа Рикар на пресс-конференции.

Позже присоединились другие ученики, и Анзаров предложил разделить остальную сумму.

Взамен Анзаров получил описание Пати от двух учеников, которые пробыли с убийцей два часа, ожидая появления учителя.

Остальные школьники ушли.

Анзаров сказал ученикам, что планирует унизить учителя и напасть на него, а также заставить его извиниться за то, что он показал ученикам карикатуры.

По словам Рикара, двум школьникам, которые помогли убийце, было 14 и 15 лет, они будут привлечены к ответственности. 2

Они входят в число семи человек, обвиняемых в "заговоре с целью совершения террористического убийства".

В ходе расследования выяснилось, что убийца знал имя учителя и школу, но не знал, как он выглядел, сказал прокурор.

"Он смог опознать его только потому, что ему помогли ученики школы", - сказал Рикар. 2

Полиция застрелила Анзорова, который позже скончался от полученных травм.