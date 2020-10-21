Папа Франциск поддержал правовой статус для однополых партнерств

Папа Франциск, глава Римско-католической церкви, впервые публично поддержал правовое урегулирование для однополых партнерских отношений, сообщает агентство AP.
Папа выразил эту точку зрения в документальном фильме "Франческо", премьера которого состоялась в среду, 21 октября, на Римском кинофестивале.
- сказал Франциск в фильме.
Франциск выразил свою поддержку правовой основы для однополых отношений как альтернативы однополым бракам, когда он был еще архиепископом Буэнос-Айреса.
Теперь он впервые выразил такую же поддержку уже в качестве папы.
В фильме "Франческо" Папа говорит о ряде вопросов, которые больше всего его беспокоят, включая окружающую среду, бедность, миграцию, расовое неравенство и неравенство доходов, а также дискриминацию.
По словам Джеймса Мартина, католического пастора в США, заявления Папы о необходимости регулирования однополых отношений являются важным шагом вперед в отношении Католической церкви к сообществу ЛГБТ.
"Сказанное Папой также является сильным сигналом для тех мест, где Церковь до сих пор решительно выступала против такого регулирования", - сказал Мартин.