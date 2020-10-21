Папа Франциск поддержал правовой статус для однополых партнерств

Папа выразил эту точку зрения в документальном фильме "Франческо", премьера которого состоялась в среду, 21 октября, на Римском кинофестивале.

"Гомосексуалисты имеют право на создание семьи. Они дети Божьи. Необходимо принять законы о гражданском партнерстве, чтобы они были защищены законом", 81

- сказал Франциск в фильме.

Франциск выразил свою поддержку правовой основы для однополых отношений как альтернативы однополым бракам, когда он был еще архиепископом Буэнос-Айреса.

Теперь он впервые выразил такую ​​же поддержку уже в качестве папы.

В фильме "Франческо" Папа говорит о ряде вопросов, которые больше всего его беспокоят, включая окружающую среду, бедность, миграцию, расовое неравенство и неравенство доходов, а также дискриминацию.

По словам Джеймса Мартина, католического пастора в США, заявления Папы о необходимости регулирования однополых отношений являются важным шагом вперед в отношении Католической церкви к сообществу ЛГБТ.