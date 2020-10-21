Чт, 22.10.2020
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Илзе Винькеле
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Папа Франциск поддержал правовой статус для однополых партнерств

ФОТО: SIPA/Scanpix

Папа Франциск, глава Римско-католической церкви, впервые публично поддержал правовое урегулирование для однополых партнерских отношений, сообщает агентство AP.

Папа выразил эту точку зрения в документальном фильме "Франческо", премьера которого состоялась в среду, 21 октября, на Римском кинофестивале.

"Гомосексуалисты имеют право на создание семьи. Они дети Божьи. Необходимо принять законы о гражданском партнерстве, чтобы они были защищены законом",

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- сказал Франциск в фильме.

Франциск выразил свою поддержку правовой основы для однополых отношений как альтернативы однополым бракам, когда он был еще архиепископом Буэнос-Айреса.

Теперь он впервые выразил такую ​​же поддержку уже в качестве папы.

В фильме "Франческо" Папа говорит о ряде вопросов, которые больше всего его беспокоят, включая окружающую среду, бедность, миграцию, расовое неравенство и неравенство доходов, а также дискриминацию.

По словам Джеймса Мартина, католического пастора в США, заявления Папы о необходимости регулирования однополых отношений являются важным шагом вперед в отношении Католической церкви к сообществу ЛГБТ.

"Сказанное Папой также является сильным сигналом для тех мест, где Церковь до сих пор решительно выступала против такого регулирования", - сказал Мартин.

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