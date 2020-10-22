Пт, 23.10.2020
К сожалению, мы видим и таких людей, которые высмеивают существование вируса, но надо понимать, что вирус не сортирует людей по возрасту, полу, религиозной принадлежности. Вирус ищет возможность передаться от одного человека другому. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В Латвии за сутки - 161 новый случай Covid-19 и две смерти

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

За прошедшие сутки выявлено 161 новый случай Covid-19, двое заболевших скончались, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Оба умерших - в возрастной группе от 80 до 95 лет.

Во вторник сделано 5510 тестов на Covid-19, соотношение положительных результатов к количеству тестов - 2.9%. 

Выздоровевшими признаны еще 16 человек. В целом с начала пандемии Covid-19 был выявлен у 3958 человек, всего выздоровели 1357 человек.

В целом с начала пандемии в Латвии сделано 408 179 тестов.

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