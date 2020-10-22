В Латвии за сутки - 161 новый случай Covid-19 и две смерти

За прошедшие сутки выявлено 161 новый случай Covid-19, двое заболевших скончались, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Оба умерших - в возрастной группе от 80 до 95 лет.
Во вторник сделано 5510 тестов на Covid-19, соотношение положительных результатов к количеству тестов - 2.9%.
Выздоровевшими признаны еще 16 человек. В целом с начала пандемии Covid-19 был выявлен у 3958 человек, всего выздоровели 1357 человек.
В целом с начала пандемии в Латвии сделано 408 179 тестов.