Пт, 23.10.2020
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На улицах России замечен прототип "Жигули", построенный всего в нескольких экземплярах

ФОТО: vk.com/rusautomobile. Stepan Balkanov

В Тольятти - родном городе российского автомобильного концерна АвтоВАЗ на дороге замечен "Жигули", модель которого официально не продвинулась дальше стадии прототипа.

Это четырехдверный пикап с грузовым кузовом Лада VIS 23451 на базе технической базы модели ВАЗ 2105.

На фотографиях, опубликованных в социальной сети ВКонтакте, запечатлен один из немногих прототипов VIS 23451, собранных примерно в 2001 году.

Коммерческий автомобиль дебютировал на Московском международном автосалоне в августе того же года, однако там же развитию автомобиля был положен конец.

VIS 23451 имеет полурамную конструкцию, что означает, что, как и двухдверная модель с грузовым ящиком, четырехдверный автомобиль по сути представляет собой кабину ВАЗ 2105 с прямоугольной трубчатой ​​рамой с грузовым ящиком и усиленными листовыми рессорами сзади. Задняя дверь тоже немного отличается; они уже, чем модели ВАЗ 2104, 2105 и 2107.

Автомобиль, которым, судя по фотографиям, пользуются много и беспощадно, приводится в движение 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 72 лошадиные силы.

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