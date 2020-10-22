На улицах России замечен прототип "Жигули", построенный всего в нескольких экземплярах

Это четырехдверный пикап с грузовым кузовом Лада VIS 23451 на базе технической базы модели ВАЗ 2105.

На фотографиях, опубликованных в социальной сети ВКонтакте, запечатлен один из немногих прототипов VIS 23451, собранных примерно в 2001 году.

Коммерческий автомобиль дебютировал на Московском международном автосалоне в августе того же года, однако там же развитию автомобиля был положен конец.

VIS 23451 имеет полурамную конструкцию, что означает, что, как и двухдверная модель с грузовым ящиком, четырехдверный автомобиль по сути представляет собой кабину ВАЗ 2105 с прямоугольной трубчатой ​​рамой с грузовым ящиком и усиленными листовыми рессорами сзади. Задняя дверь тоже немного отличается; они уже, чем модели ВАЗ 2104, 2105 и 2107.