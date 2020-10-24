Видео на Facebook не связано с протестами против Covid-19

На платформе Facebook получило популярность видео о протестах в Мадриде, на котором видны десятки тысяч человек. Автор поста утверждает, будто протесты проходят "против принудительной вакцинации и коронобесия". Однако это неправда. Конкретное видео снято еще в феврале прошлого года, когда люди в Мадриде собрались на акцию протеста правых партий против планов правительства провести переговоры с каталонскими сепаратистами, а не из-за пандемии коронавируса, как утверждает автор поста.

ФОТО: RE:CHECK

На Facebook видео о протестах в Мадриде опубликовано 16 октября и приурочено к пандемии Covid-19: "Протесты в Мадриде против принудительной вакцинации и коронобесия", - пишет автор поста. Хотя ряд людей в комментариях пишет, что это фейк и советуют проверять информацию, постом на Facebook поделилось 1000 человек.

Однако пост вводит в заблуждение. Видео снято не в этом году и не на протестах против Covid-19, как утверждает автор, а еще в прошлом году. На сайте испанского издания El Periódico de Aragón это видео датируется 10 февраля 2019 года и озаглавлено как "Митинг против Педро Санчеса сегодня утром на площади Колон в Мадриде".

ФОТО: RE:CHECK

Массовые протесты в Мадриде 10 февраля 2019 года, которые сняты на данном видео, прошли против плана правительства по Каталонскому вопросу, сообщило Би-би-си. Правоцентристские партии Испании "Народная партия" и "Граждане" высказывались, что план премьер-министра Педро Санчеса - назначить посредника для переговоров с сепаратистами - равносилен измене родине. Как писало The Guardian, протестующие считали позицию Санчеса по Каталонскому вопросу слишком примирительной и требовали провести раньше выборы, запланированные на 2020 год. СМИ сообщили, что протестующие заполнили площадь Колон в Мадриде и близлежащие улицы. Люди скандировали: "Да здравствует Испания". По подсчетам полиции, на демонстрацию собралось около 45 тыс. человек.

В конце сентября СМИ сообщали о протестах в Мадриде, против мер по борьбе с Covid-19. Однако жители пригородов Мадрида выступали против ограничений на передвижение, а не против "принудительной вакцинации", как утверждает автор поста на Facebook. Кроме того, эти акции не были такими масштабными – СМИ писали не о десятках тысяч человек, а о сотнях протестующих.

20 сентября Би-би-си писало, что сотни жителей некоторых бедных районов Мадрида протестовали против ожидаемого ужесточения мер по борьбе с Covid-19. Также и портал Deutsche Welle 27 сентября сообщил о сотнях протестующих в Мадриде. Люди выступили против принятого 21 сентября решения властей столицы ввести строгие карантинные меры для 850 тыс. жителей беднейших районов города. Жителям кварталов, которые находятся на карантине, разрешается покинуть их лишь, чтобы добраться до работы, школы или попасть к врачу. Также в этих районах в 22:00 закрываются общественные парковки, магазины и рестораны. C начала пандемии в Испании общее число случаев Covid-19 составило более 900 тыс., а умерло более 33 тыс. человек. Протесты против ограничений из-за пандемии также проходили и в других странах, например во Франции, Бельгии и Чехии.