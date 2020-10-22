Сейм рассмотрит введение штрафов за неиспользование масок

Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям поправки, которые предусматривают введение штрафов за неиспользование защитных масок для лица в общественных местах, где этого требуют нормативные акты.
Разработанные Минюстом поправки ранее уже одобрило правительство. Они предусматривают, что
Сумма штрафа будет определяться с учетом обстоятельств конкретного нарушения.
Минюст подчеркивает, что поправки разработаны в связи с ростом заболеваемости Covid-19, когда для обеспечения эпидемиологической безопасности необходимо вводить все более строгие ограничения.
Министр юстиции Янис Борданс ранее заявил, что при контроле использования защитных масок следует различать разные ситуации - когда человек случайно забыл надеть маску и когда он это делает сознательно и умышленно.
Министр считает, что наказывать нужно тех, кто злостно нарушает требования, а также тех, кто подстрекает не носить маски.
Борданс сообщил, что Минюст в настоящее время не разрабатывает изменения в нормативных актах, чтобы наказывать за неиспользование масок можно было не только физических лиц, но и коммерческие предприятия, которые допускают нахождение людей без масок на своих объектах.