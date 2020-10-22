Пт, 23.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Сейм рассмотрит введение штрафов за неиспользование масок

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссиям поправки, которые предусматривают введение штрафов за неиспользование защитных масок для лица в общественных местах, где этого требуют нормативные акты.

Разработанные Минюстом поправки ранее уже одобрило правительство. Они предусматривают, что

за неиспользование маски может быть сделано предупреждение или применен штраф в размере от 10 до 50 евро.

Сумма штрафа будет определяться с учетом обстоятельств конкретного нарушения.

Минюст подчеркивает, что поправки разработаны в связи с ростом заболеваемости Covid-19, когда для обеспечения эпидемиологической безопасности необходимо вводить все более строгие ограничения.

Министр юстиции Янис Борданс ранее заявил, что при контроле использования защитных масок следует различать разные ситуации - когда человек случайно забыл надеть маску и когда он это делает сознательно и умышленно.

Министр считает, что наказывать нужно тех, кто злостно нарушает требования, а также тех, кто подстрекает не носить маски.

Борданс сообщил, что Минюст в настоящее время не разрабатывает изменения в нормативных актах, чтобы наказывать за неиспользование масок можно было не только физических лиц, но и коммерческие предприятия, которые допускают нахождение людей без масок на своих объектах.

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