Сейм рассмотрит введение штрафов за неиспользование масок

Разработанные Минюстом поправки ранее уже одобрило правительство. Они предусматривают, что

за неиспользование маски может быть сделано предупреждение или применен штраф в размере от 10 до 50 евро.

Сумма штрафа будет определяться с учетом обстоятельств конкретного нарушения.

Минюст подчеркивает, что поправки разработаны в связи с ростом заболеваемости Covid-19, когда для обеспечения эпидемиологической безопасности необходимо вводить все более строгие ограничения.

Министр юстиции Янис Борданс ранее заявил, что при контроле использования защитных масок следует различать разные ситуации - когда человек случайно забыл надеть маску и когда он это делает сознательно и умышленно.

Министр считает, что наказывать нужно тех, кто злостно нарушает требования, а также тех, кто подстрекает не носить маски.