Финн выплатит 43 000 евро за повреждения в туалете самолета

Поводом к судебному разбирательству стали события, произошедшие три года назад на рейсе из Хельсинки во Вьетнам. Все началось с того, что пассажир пытался оплатить покупки подарочной карточкой авиакомпании, однако стюардесса отказалась принимать ее во время рейса. Вскоре он ушел в туалет, откуда послышался страшный шум и стук, передает Yle.

После того как пассажир вышел из туалета, стюардесса пошла проверить, чем был вызван такой шум, и обнаружила практически полностью уничтоженную санузел: пассажир попытался вырвать раковину, сломал дверь шкафчика и выломал держатель для бумажных полотенец. Сломаны оказались даже панели на задней стенке, находящейся за зеркалом.

Суд признал его виновным не только в причинении ущерба, но и в создании опасности для других пассажиров: последствия могли бы быть катастрофическими, если бы осужденный повредил критические с точки зрения функционирования самолета механизмы. Финн выразил недовольство приговором, который пока что не вступил в законную силу.