Появились 4 новых вида мороженого, вдохновленных вкусами детства

Новинки разработаны в расположенном в Риге Центре компетенций по производству мороженого и уже доступны в крупнейших сетях магазинов и маленьких магазинах у дома по всей Латвии. Общий объем инвестиций в выпуск продуктов на рынок составляет около 50 тысяч евро.

"У нас сезон поедания мороженого никогда не заканчивается. Мы с удовольствием спешим порадовать покупателей новыми продуктами, которые не только делают ярче летние приключения, но и дарят своего рода вкусовой комфорт и зимой. Это означает, что работа специалистов в Центре компетенций по производству мороженого в Риге не прекращается, - сказала Сандра Усачева, бренд-менеджер мороженого. - Нынешний год особенный с точки зрения привычек употребления мороженого - находясь чаще дома, люди предпочитают мороженое в упаковке большого размера, чтобы хватило надолго и реже нужно было ходить в магазин. С точки зрения вкусов люди также отдают предпочтение привычным компонентам и надежным вкусовым сочетаниям. Поэтому мы в этом году их объединили и предлагаем уже известные вкусы в новых форматах".

Два новых вида мороженого Pols со "вкусами детства"

Легендарное, произведенное в Риге и любимое в Латвии с детства мороженое Pols в осенне-зимний сезон радует по-детски простыми, но в то же время успокаивающими и насыщенными вкусами, в основе которых местное молоко и сливки - пломбирным мороженым Pols со сгущенным молоком для любителей классических вкусов, а поклонников более современных вкусов - мороженым Pols со вкусом сахарной ваты и зефира marshmallow. Один традиционный и один современный способ, как вернуть воспоминания о легких и радостных днях детства!

Два уже известных вида мороженого Karlsons в новых форматах

В семействе самого продаваемого в Латвии мороженого бренда Karlsons тоже две новинки. Классические вкусы Karlsons теперь обрели небывалый вид трехцветного мороженого в больших упаковках для семейного сегмента, чтобы приготовить дома трехцветные шарики мороженого! А именно, ванильное, шоколадное и черносмородиновое мороженое Karlsons окрасилось в бело-коричнево-лиловый цвет, в свою очередь ванильное, шоколадное и клубничное мороженое - в бело-коричнево-розовый цвет. Обе новинки предлагаются объемом 850 мл в дружественной для окружающей среды картонной упаковке - сортируемой, перерабатываемой и, что еще более важно, биоразлагаемой, то есть такой, которая разлагается в окружающей среде без остатка.