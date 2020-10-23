Сколько стоит тест на Covid-19 без направления врача?

Дешевле всего анализы на Covid-19 можно будет сдать в лаборатории государственного научного института Bior, где тестирование с марта этого года неизменно стоит 38,83 евро, рассказала TVNET представитель предприятия Илзе Диманте.

На все анализы лаборатории необходимо записываться заранее, сделать это можно по единому номеру 8303 или же используя предложенные каждой лабораторией контакты. Например, в Bior на анализы можно записаться по номеру 28369560. Результаты тестирования будут высланы в течение 24 часов.

В "Центральной лаборатории" анализы на Covid-19 без направления можно будет сдать за 45 евро, рассказал TVNET член правления лаборатории Эдвин Казушс. 32

На их сдачу можно записаться как на сайте лаборатории, так и по номеру 8330.

Казушс признал, что новый порядок создаст определенные сложности. Пациентам нужно считаться с тем, что анализы в тот же день можно будет сдать только в случае, если направление специалиста будет получено в бумажном формате, в свою очередь направление через систему э-здоровья потребует дополнительно минимум один день, так как лаборатория получает информацию об электронных направлениях от Национальной службы здравоохранения только на следующий день. Тогда она и обзванивает клиентов, предлагая наиболее удобное место и время.

Известные неудобства доставят и расчеты - не во всех местах сбора анализов возможно рассчитаться на месте, поэтому части пациентам перед визитом в "Центральную лабораторию" необходимо будет совершить платеж через интернет-банк.

В данный момент "Центральная лаборатория" принимает тесты на Covid-19 в 22 местах по всей Латвии и готова увеличить мощность, однако столкнулась с серьезными препятствиями, рассказал Казушс. Во-первых, очень сложно найти помещения, чтобы против присутствия лаборатории не протестовали окружающие жители и предприятия. Во-вторых, несмотря на то, что лаборатория предлагает зарплату гораздо выше средней в сфере, практически невозможно найти медсестер, которые могли бы брать тесты на Covid-19. Казушс пояснил, что

большая часть персонала - люди в возрасте, поэтому специалисты больше не могут брать на себя еще большую нагрузку, кроме того, они находятся в группе риска и боятся заболеть коронавирусом. 32

Казушс добавил, что из-за пандемии лаборатория работает в очень стрессовых условиях уже восемь месяцев и работники устали: "Все стали выгорать, и это не заканчивается и не заканчивается". Он также рассказал, что в лабораторию почти каждый день звонит минимум один человек, о котором хочется сообщить в полицию - люди звонят, без причины становятся неадекватными и вербально агрессивно, грубо ругая персонал, высказывают угрозы.

В свою очередь в E. Gulbja laboratorija (EGL) тест на Covid-19 без направления можно сдать за 53 евро. 32

На анализ можно записаться на сайте лаборатории или по номеру 6780111. Без предварительной записи приходить на сдачу анализов на Covid-19 нельзя.

Член правления EGL Сандра Диманте в разговоре с TVNET признала, что направления значительно осложнят сдачу анализов. Если направление специалиста будет выписано через сайт лаборатории или медицинские порталы, с которыми сотрудничает EGL, проблем не будет, но система э-здоровья тяжелее и найти в ней направление требует много времени.

"Если сейчас мы можем обслужить одного пациента за пять минут, то с э-здоровьем это будет дольше. Возможно, сможем принимать меньше пациентов", - признала Диманте и добавила, что пациенты должны быть терпеливыми, так как это дополнительная нагрузка и для лаборатории.

В данный момент EGL уже достигла максимума своих возможностей, и увеличить мощность тестирования уже нельзя, признала Диманте: "Техники столько, сколько есть. Чтобы закупить ее дополнительно, придется ждать полгода. Мы загружены круглые сутки и просим бога, чтобы ничего не случилось. Максимум достигнут".

Как и другие лаборатории, и EGL столкнулась с нехваткой квалифицированной рабочей силы. Ситуацию частично спасают привлеченные студенты Университета Страдиня, однако и им нужно учиться, напомнила Диманте.

Все лаборатории предлагают возможности предприятиям и учреждениям вызвать к себе мобильные бригады медиков, которые обеспечивают взятие образцов на Covid-19 по всей Латвии.