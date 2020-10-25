Опять насморк? 5 советов по правильному лечению насморка у взрослых и детей

Как правильно лечить насморк и как заботиться о здоровье своего носа в осеннюю пору, объясняет фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.

Пять советов для правильного лечения насморка

1. Пропариться

Если речь идет об остром насморке, то в самой начальной стадии рекомендуется сходить в баню. Баня не лечит конкретно насморк, но помогает справиться с вирусной инфекцией. В бане мы много потеем, благодаря чему вирусы усиленно выводятся из организме, улучшается кровообращение, на мгновение и нос начинает лучше дышать. Но если в боковых пазухах носа уже образовался гной или появились температура и головная боль, то ни в коем случае нельзя идти в баню, потому что могут возникнуть осложнения. В домашних условиях можно попарить ноги в горячей воде, в которую добавлен порошок горчицы. Затем рекомендуется растереть стопы скипидарной мазью и надеть шерстяные носки, которые обеспечат ногам тепло и улучшат циркуляцию крови.

2. Не увлекайтесь высмаркиванием носа

Высмаркивая нос, не следовало бы усердствовать, - сначала надо высморкать одну ноздрю, затем другую. Нельзя выпускать воздух слишком сильно и одновременно через обе ноздри. Если высмаркивать нос неправильно, то инфекция переходит в слуховые каналы и приводит к воспалению среднего уха, возможны и другие осложнения. Фармацевт указала, что хорошим способом очистить носовые пазухи является промывание носа с использованием изотонической морской воды (0,9%). Ее главной задачей является увлажнение слизистой носа и помощь в растворении слизи, от которой не так уж легко освободиться. В свою очередь для того, чтобы снять отек слизистой носа, рекомендуется использовать гипертоническую морскую воду (2,3%). Однако эту процедуру не надо проводить слишком часто, чтобы не смыть необходимую естественную микрофлору носа. Если насморк у ребенка, который еще не умеет самостоятельно высморкаться или же испытывает затруднения, то рекомендуется приобрести аспиратор или устройство для откачивания секрета из носа, предназначенное для удаления мешающих выделений, чтобы ребенок снова чувствовал себя хорошо. Устройство безопасное, гигиеническое и простое в использовании.

3. Насморк и сон

Нехватка сна делает организм человека более восприимчивым к болезням, снижая естественные защитные способности организма, поэтому сон играет важную роль для укрепления иммунитета как у детей, так и у взрослых, а также для здоровья в целом. Однако если из-за насморка трудно спать, то для облегчения дыхания во сне рекомендуется приподнять изголовье примерно на 20%. Для облегчения дыхания ночью можно воспользоваться особым пластырем, который крепится к кровати или одежде. В его состав входят эфирные масла эвкалипта, лаванды и мяты, которые освободят нос и облегчат дыхание. Для лучшего сна не забудьте перед сном проветрить спальню - свежий воздух будет способствовать здоровому сну, закалять и укреплять иммунитет.

4. Выбирайте наиболее подходящие средства