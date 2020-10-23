Лондон и Токио подписали соглашение о свободной торговле

Стороны надеются, что после формального завершения "Брекзита" документ поможет сохранить непрерывность торговых потоков и инвестиций между двумя странами. Как уточняет агентство dpa, договор в значительной степени сходен с действующим соглашением о свободной торговле между Японией и ЕС.

Договоренности должны быть еще ратифицированы британским и японским парламентами.

Параметры соглашения

Соглашение, в частности, предусматривает, что пошлины на японские автомобили будут поэтапно снижены до нуля к 2026 году. Японские тарифы на британскую аграрную продукцию останутся на том же уровне, который был ранее предусмотрен аналогичным соглашением Токио и Брюсселя.

В целом, в соответствии с соглашением - первой крупной торговой сделкой Лондона после "Брекзита" - 99 процентов британского экспорта в Японию не будет облагаться пошлинами.