Известна статья, по которой KNAB просит обвинить Кайминьша

Не называя имени, KNAB подтвердило агентству LETA, что уголовное преследование предложено начать по ч. 3 ст. 217 Уголовного закона - о нарушении правил ведения статистики и бухгалтерии с корыстной целью, что привело к значительному ущербу для государственной власти или законных интересов лиц.

В данном уголовном процессе Кайминьш находится в статусе подозреваемого с января этого года. Это связано с тем, что в ходе расследования были получены дополнительные доказательства и изменились фактические обстоятельства преступного деяния.

В то же время KNAB прекратило уголовный процесс против Кайминьша из-за отсутствия состава преступления в части о незаконном принятии финансирования для политической организации и об указании неверной информации в декларации.