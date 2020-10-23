Усилены ограничения на собрания и маски - повсеместно. Новые меры против Covid-19

В пятницу, 23 октября, состоялось внеочередное заседание правительства о ситуации с заболеваемостью Covid-19 в Латвии. По мнению Минздрава, ситуация ухудшается, поэтому приняты новые меры по ограничению распространения инфекции.
Что случилось?
До заседания прозвучало, что принятые около недели назад ограничения для контроля распространения Covid-19 не дали ожидаемого эффекта, и заболеваемость продолжает стремительно расти.
В последнюю неделю количество новых случаев Covid-19 выросло на 32% - с 686 до 902, доля позитивных тестов выросла с 2,4% до 3%, а также резко увеличилось количество госпитализированных пациентов - до 113.
Минздрав считает, что достигнут высокий уровень риска распространения Covid-19, и необходимо вводить новые ограничительные меры, направленные на ограничение наиболее актуальных путей заражения.
Рассказываем, какие решения были приняты.
Новые ограничения на собрания
Министерство здравоохранения поясняет, что Covid-19 широко распространен в домашних хозяйствах, поэтому необходимо ограничить частные мероприятия, чтобы предотвратить распространение Covid-19 от домохозяйства к домохозяйству.
Эти изменения вступят в силу в субботу, 24 октября, а другие ограничения, принятые правительством сегодня, вступят в силу в понедельник, 26 октября.
В местах публичных мероприятий и оказания услуг с понедельника допустимое количество людей будет уменьшено с 500 до 300.
Маски - повсеместно
Использование масок для лица в общественных местах также будет расширено - они будут использоваться не только в местах, где количество людей не ограничено, но и во всех общественных местах, в том числе там, где люди находятся на фиксированных персонализированных местах.
Например, маски нужно будет носить в музеях, библиотеках, культурных центрах, выставочных залах, на открытых эстрадах, в театрах, концертных залах, кинотеатрах, конференц-залах и др.
На рабочих местах, где не оказываются очные услуги, работодатель должен оценить, можно ли обеспечить эпидемиологические требования, например, дистанцию между работниками, и решить, нужно ли носить маски.
Маски нужно будет надевать в местах оказания публичных услуг (государственные и муниципальные учреждения, медицина и социальные услуги) и хозяйственных услуг.
Тем, кто переболел Covid-19, впредь также будет необходимо носить маски.
Где можно не надевать маски?
Требование ношения масок не относится к заведениям общепита и барам, где люди едят и пьют, но там маски должен носить персонал.
Требование обязательного ношения масок не относится и к учебным заведениям.
Ожидается, что маски для лица не будут использоваться в местах, где их использование невозможно, таких как бассейны, аквапарки, сауны и аналогичные места, а также в косметических местах, где проводятся процедуры для лица.
Так как прогнозируется, что до 6 ноября не будет достигнут достаточный результат, требование ношения масок введено на неопределенный срок. Оно может быть снято, когда прекратится неконтролируемое распространение коронавируса.
Ограничение на развлекательные мероприятия для детей
Запрещены детские развлекательные мероприятия в торговых центрах, на катках, игровых площадках, аквапарках и парках батутов. Данные ограничения относятся к специальным развлекательным мероприятиям для детей, но не таким, в которых участвуют дети и взрослые, например, деятельность аквапарков разрешена.
Высшие учебные заведения должны работать частично удаленно
Как говорится в поданных Минздравом поправках к правилам эпидемиологической безопасности, зарегистрированные в последнее время случаи коронавируса связаны в том числе и с вузами.
Частично удаленный учебный процесс в вузах предусматривает, что лекции проходят удаленно, а важные практические занятия - очно с соблюдением строгих мер предосторожности.
Ограничена допустимая заполненность религиозных собраний
Министерство здравоохранения также призвало церкви применять правила о допустимой заполненности и площади на одного человека.
До настоящее времени правила эпидемиологической безопасности не содержали ни одной нормы, которая напрямую бы относилась к таким публичным местам, как церкви, что, с точки зрения Минздрава, создавало известную путаницу.
Впредь установлено, что в церквях площадь на одного человека должна составлять не менее трех квадратных метров, что позволит обеспечить между людьми дистанцию 2 метра. Также заполненность церквей, как и культурных учреждений, не должна превышать 50%, чтобы устранить риск скопления людей, например, у входа.
Церкви и места религиозной деятельности должны соблюдать оба условия.
Богослужение, на которое не собираются прихожане, не считается мероприятием, и церковнослужители могут не носить макси, так как приравниваются к трудовому коллективу при исполнении рабочих обязанностей.
Частными мероприятиями считаются венчания, похороны, крестины, к которым относятся все правила проведения мероприятий, в том числе ограничения на количество людей.
Премьер - в легком недоумении
Открывая чрезвычайное заседание правительства в пятницу, 23 октября, на котором министры принимали решение о введении новых ограничений, премьер-министр Кришьянис Кариньш признал, что в течение двух недель на заседаниях Совета по кризисному управлению было слышно, что ничего особенного для ограничения Covid-19 делать якобы не надо, а теперь Министерство здравоохранения предложило ввести новые ограничения.
"Я начинаю беспокоиться, что план [по ограничению Covid-19] непонятен", - добавил Кариньш.
После заседания премьер был более сдержан в своих выражениях и призвал общество к ответственности - мыть руки, носить маску, соблюдать дистанцию и не ходить на работу, учебу и в общественные места больными. По возможности - стоит работать удаленно, подчеркнул Кариньш.
Видео: Пресс-конференция после чрезвычайного заседания по Covid-19