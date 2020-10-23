Сериал Семена Слепакова "Окаянные дни" появится в эфире телеканала ТНТ

Режим самоизоляции породил множество проектов в формате скринлайф и большинство из них не сильно отличаются друг от друга. Семен Слепаков решил сделать совершенно не похожий ни на что продукт и сделал несколько независимых историй на самые разные темы. Даже несмотря на то, что режим самоизоляции уже снят - стоит еще раз посмотреть и вспомнить нашу жизнь на удаленке, для одних ставшую приятным времяпрепровождением, а для других превратившуюся в тяжелое испытание.

ФОТО: Пресс-фото

Сценарий для большинства эпизодов написали Семен Слепаков и соавтор "Домашнего ареста" Максим Туханин. Четыре эпизода снял Андрей Болтенко, две серии на счету актрисы Ирины Вилковой ("Полицейский с Рублевки", "Остров") и по одной истории сделали Петр Буслов ("Домашний арест"), Максим Пежемский ("Наша Russia"), Роман Волобуев ("Последний министр") и актер Владимир Епифанцев ("Жуки").

ФОТО: Пресс-фото

Роли в сериале исполнили Анна Михалкова, Павел Деревянко, Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Юлия Топольницкая, Владимир Епифанцев, Мария Машкова, Александр Ильин-старший, Ольга Дибцева и многие другие. Спродюсировали сериал Семен Слепаков, Александр Дулерайн, Таймураз Бадзиев, Артур Джанибекян и Андрей Болтенко.

ФОТО: Пресс-фото

Семен Слепаков: "Думаю, что зрителям стоит посмотреть этот сериал для того, чтобы посмеяться и вспомнить, что происходило на самоизоляции. Ценность всех этих историй в том, что они вряд ли бы произошли когда-нибудь при других обстоятельствах, и то, что еще год назад казалось нам полной утопией, превратилось в реальность".

Первые два эпизода "Окаянных дней" появятся в эфире ТНТ уже 26 октября в 22:00. В первом эпизоде под названием "Счастливое окончание" ученому-энтомологу Виктору (Никита Тарасов) коллеги вручили купон на сеанс тайского массажа, но вместо удовольствия ботаник получил 2 недели совершенного неожиданного карантина вдали от дома. В истории под названием "Деловые люди", оказавшийся на самоизоляции инспектор ДПС Коготков, (Александр Робак) будет дистанционно разводить автолюбителя (Павел Деревянко) на взятку.

"Окаянные дни", 26 октября в 22:00 на ТНТ.