Foto ⟩ Еще две женщины станут участницами латвийского шоу экстремальных превращений

Лейла Конджу (39) в раннем детстве пережила сексуальное насилие - ее использовали трое мужчин в течение нескольких лет. Это событие оставило необратимый след на ее эмоциональном здоровье. С ранних лет у нее были комплексы. Также первая любовь молодой женщины была психологически тяжелой, что подорвало ее самооценку.

Хотя сейчас у Лейлы счастливые отношения с итальянцем и трое детей, она хочет написать книгу о своей жизни и путешествовать по Латвии, рассказывая свою историю и призывая других женщин не бояться и говорить открыто, потому что только так можно помочь себе.

Галерея: Жизнь Лейлы

После беременности грудь Лейлы стала менее упругой, а во время беременности у нее под мышками образовались молочные железы. Даже после 16 лет жировые складки остались. Сползли и веки - на них нельзя наносить тени. Во время беременности у Лейлы ухудшилось зрение, особенно сильно пострадали зубы.

"Лейла - женщина с очень сложной судьбой. Мы не можем залечить раны ее души, но мы можем сделать ее более привлекательной физически, чтобы поднять ее самооценку и вернуть ей радость жизни. Мы сделаем Лейле пластическую операцию, чтобы ее лицо помолодело, улучшим губы, а также сделаем операцию по увеличению груди!", - отметил Вадим Климец, пластический хирург клиники Lipex.

Вторая финалистка Инета Дресмане (44) хотела учиться на актерское мастерство после окончания средней школы, но комплексы удерживали ее от этого. Поэтому Инета решила изучать психологию, чтобы научиться жить с комплексами и принимать себя.

Инета одна вырастила двоих взрослых сыновей, а ежедневно она воспитывает других детей, так как работает в детском саду. Хотя Инета считает себя ведьмой, дети называют ее принцессой. И несмотря на все комплексы, Инете удалось сохранить радость и оптимизм.

Галерея: Жизнь Инеты

Инета не сидит, сложа руки, она идет и делает - регулярно бегает, занимается спортом, делает массаж и другие косметологические процедуры. Однако есть вещи, которые она не может сделать сама, например, вернуть себе молодую внешность. Она хочет осуществить свою мечту об актерской карьере, возможно, даже посоревноваться с какой-нибудь телезвездой. Инета также хочет начать новые отношения и выйти замуж.