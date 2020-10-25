Вс, 25.10.2020
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Алексей Навальный
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В Латвии организован авиарейс "в никуда" по маршруту Рига-Рига

Самолет airBaltic

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Сегодня, 25 октября, национальная авиакомпания airBaltic выполнит организованный туристическим агентством Balt-Go полет над Курземе, сообщила агентству LЕТА представитель airBaltic Алиса Бриеде.

Принять участие в этом полете могут 135 пассажиров.

В авиакомпании пояснили, что в других странах подобные рейсы, основная цель которых - полюбоваться местными пейзажами или отметить какое-то историческое событие, выполняются довольно регулярно. airBaltic положительно оценивает инициативу туристических агентств по организации таких полетов и в Латвии.

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