В Латвии организован авиарейс "в никуда" по маршруту Рига-Рига

Сегодня, 25 октября, национальная авиакомпания airBaltic выполнит организованный туристическим агентством Balt-Go полет над Курземе, сообщила агентству LЕТА представитель airBaltic Алиса Бриеде.
Принять участие в этом полете могут 135 пассажиров.
В авиакомпании пояснили, что в других странах подобные рейсы, основная цель которых - полюбоваться местными пейзажами или отметить какое-то историческое событие, выполняются довольно регулярно. airBaltic положительно оценивает инициативу туристических агентств по организации таких полетов и в Латвии.