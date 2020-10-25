В Латвии организован авиарейс "в никуда" по маршруту Рига-Рига

В авиакомпании пояснили, что в других странах подобные рейсы, основная цель которых - полюбоваться местными пейзажами или отметить какое-то историческое событие, выполняются довольно регулярно. airBaltic положительно оценивает инициативу туристических агентств по организации таких полетов и в Латвии.