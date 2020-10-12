airBaltic выполнит два организованных турагентствами полета над Курземе и Видземе

В субботу, 24 октября, состоится полет над Видземе - Сигулдой и Гауйским национальным парком, организованный туристическим агентством Goal Events. В воскресенье, 25 октября, запланирован полет над побережьем Курземе, организованный туристическим агентством "Balt-Go". Принять участие в этих полетах могут 135 пассажиров.

В авиакомпании пояснили, что в других странах подобные рейсы, основная цель которых - полюбоваться местными пейзажами или отметить какое-то историческое событие, выполняются довольно регулярно. airBaltic положительно оценивает инициативу туристических агентств по организации таких полетов и в Латвии.