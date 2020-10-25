Вс, 25.10.2020
Пусть сериал "Чума!" провокационный и острый, в нем много сатиры, много иронии и это на мой взгляд, как раз то что сейчас нужно нашему обществу. Чуть отстранится от некоторых проблем, чтобы может быть даже лучше их понять. Андрей Богатырев, режиссер
Андрей Богатырев, режиссер
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В Беларуси новые митинги - перекрыты улицы, начались задержания журналистов

ФОТО: tut.by

В воскресенье, 25 октября, в столице Беларуси и в других городах начался традиционный митинг против результатов президентских выборов. RUS TVNET представляет текстовую трансляцию о событиях в соседнем государстве.

Напомним, сегодня, 25 октября истекает срок ультиматума, который Светлана Тихановская предъявила Лукашенко - по плану, если тот не выполнит требований, в стране начнется широкая забастовка. Также ранее сообщалось, что Александр Лукашенко отменил митинг в свою поддержку, назначенный также на воскресенье, 25 октября. 

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