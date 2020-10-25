В Беларуси новые митинги - перекрыты улицы, начались задержания журналистов

Напомним, сегодня, 25 октября истекает срок ультиматума, который Светлана Тихановская предъявила Лукашенко - по плану, если тот не выполнит требований, в стране начнется широкая забастовка. Также ранее сообщалось, что Александр Лукашенко отменил митинг в свою поддержку, назначенный также на воскресенье, 25 октября.