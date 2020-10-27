В начале августа 22-летняя Лаура (имя изменено) познакомилась в приложении для знакомств Tinder с 33-летним Паулем (имя изменено). Поскольку во время встреч выяснилось, что мужчина в интернете написал о себе правду, жертва этой истории не могла быть готовой к тому, что недельное общение превратится в ежедневный террор, который будет длиться более месяца. В результате Лаура не осмеливалась выходить из дома, пишет Rus.Postimees.

Летом 22-летняя Лаура стала общаться в Tinder с Паулем, который был старше ее на 11 лет. Лауре он показался честным и интересным, и она посчитала, что 30-летний мужчина может быть достаточно зрелым и с широким кругозором, поэтому он стоит того, чтобы проводить с ним время. Девушка не чувствовала никакой угрозы. Итак, уже через четыре дня они встретились на парковке торгового центра, а на третью встречу Лаура пригласила его к себе, поскольку погода была неблагоприятной для прогулки.

После этого девушка стала замечать первые сигналы об опасности.

"Несмотря на это, я хотела узнать его поближе", - призналась Лаура.

Впоследствии ей стало неловко за это.

Однажды Пауль остался у Лауры на ночь и истолковал это как приглашение ежедневно приходить в гости. Он говорил, что работает в Тапа.

Лаура подумала, что поездка туда-сюда из Тапа в Тарту занимает три часа, поэтому у нее не хватило духа отказать Паулю. По крайней мере сразу.

Его ночевки стали мешать сну и работе Лауры, и она попросила его приезжать только на выходных. Пауль отказался. У него в конце недели другие дела. Также он стал подозрительным - может, у девушки есть кто-то другой, кто ее навещает посреди недели.

"Пауль осмотрел мою квартиру подозрительным взглядом. Показалось, что он ищет доказательства присутствия кого-то другого", - рассказала Лаура.

По ее мнению, мужчина вел себя немного неустойчиво.

Лаура говорит, что в поведении Пауля были и другие странности. Например, у него в Facebook был аккаунт с псевдонимом. Когда она спросила, для чего нужен псевдоним, он ответил, что ему не надо, чтобы кто-то мог его найти. Кроме того, это хороший способ уйти с радаров бывших невест.

Вскоре Пауль в течение месяца создал три аккаунта в Instagram.

Он начал обвинять Лауру, что она на фотографии в свой день рождения позирует с неким парнем. "Я подумала, что он шутит, но по его лицу поняла, что он это серьезно", - вспоминает Лаура.

Десяток угроз с четырех номеров

Очень скоро общение с Паулем стало для Лауры настолько неприемлемым, что она решительно оборвала все контакты. Более того, она заблокировала доступ всех аккаунтов Пауля к ее аккаунтам в соцсетях.

После этого он узнал номер телефона Лауры и стал каждый день ей звонить и забрасывать СМС-сообщениями. Хотя познакомившиеся в приложении Лаура и Пауль были связаны друг с другом только неделю, впоследствии он ее терроризировал еще более месяца. Он отправлял ей сообщения, в том числе и с угрозами, с четырех телефонных номеров.

Пауль заявил Postimees, что у него только один номер.

"Скажу честно, что я отправлял ей сообщения. Но откуда вы взяли, что все четыре номера принадлежат мне? Если бы я действительно хотел, чтобы у меня было четыре номера, я бы выбросил сейчас этот номер и купил бы себе новый", - озвучил свою странную логику Пауль.

Телефонным террором дело не закончилось. Когда Лаура заблокировала Пауля в соцсетях, он стал кандидатом на вакансию в предприятии, где Лаура - руководитель. Пауль отрицает, что таким образом хотел подкрасться поближе к Лауре. Она ранее ему предлагала, чтобы он отправил свое резюме на ее работу. "Я не хотел ее нервировать", - заверил Пауль.

Друзья пришли на помощь

Обеспокоенные друзья обратились из-за происходящего с Лаурой в полицию с вопросом, что в такой ситуации лучше всего сделать. Что-то нужно было делать, но сама Лаура не решалась на это.

Полицейские посоветовали ходатайствовать о запрете на приближение, отметив, что не факт, что он будет выдан.

"Если есть проблема, следует все-таки сообщить об этом. Важно знать, что есть поддержка", - отмечает подруга Лауры. Сама Лаура думает, что только из-за телефонных сообщений никто ничего не сможет сделать для ее защиты.

"Самое глупое, что, хотя ты и боишься, ничего нельзя сделать. Единственная вещь, которую можно предпринять - ждать, что преследователь может сделает следующий шаг. Приблизится физически, чтобы можно было сделать его снимок. Но если мужчина достаточно умен, он не попадется тебе на фото, - рассуждает Лаура. - Это психологический террор. Выходя из дома, каждый раз думаешь, что вдруг он где-то здесь. Я замечала его, когда ехала с работы домой".

Пауль заверил, что не был в указанных Лаурой местах и не следил за ней. Безусловно, он не ездил в Тарту и не провожал ее до дверей дома. "И вообще, я все время был на работе", - заявил он.

На вопрос, для чего он угрожал Лауре, если она ясно дала понять, что отношений у них не будет, Пауль ответил, что он не видит угроз в своем поведении.

"Угроза в моем понимании скорее то, если я скажу, что приду к вашей двери и убью вас или изобью, или что-то подобное", - объяснил мужчина.

По его словам, он отправлял сообщения только для того, чтобы вызвать Лауру, поскольку знал ее как человека, который предпочитает общаться лицом к лицу.

Когда прошло больше месяца, Пауль в итоге оставил Лауру в покое.

Жертва не одна

По данным госпрокуратуры, такие и более вопиющие случаи преследования встречаются. Например, согласно материалам уголовного дела, которое было рассмотрено в суде в прошлом году, один преследователь отправил жертве несколько тысяч непристойных, оскорбительных, запугивающих и угрожающих электронных писем и продолжал отправлять их даже после того, как прокуратура уже предъявила ему подозрение. В итоге для отправки сообщений мужчина приобрел в общей сложности 73 разговорные карты.

По словам ведущего следователя таллиннского Кесклиннаского отделения полиции Мерле Рандла, преследованием считается повторяющаяся или постоянная попытка выйти на контакт, слежка или вмешательство в частную жизнь другого человека, если это пугает или беспокоит этого человека и он не хочет общаться.

"Это может означать слежение за жертвой, постоянные звонки или отправку сообщений, публикацию информации или фотографий о человеке или беспокойство его коллег и знакомых, - сказала Рандла. - Если человек не заинтересован в общении с другой стороной и чувствует, что ситуация беспокоит его и мешает его жизни, стоит в любом случае позвонить по номеру 112. Тогда будет отправлен полицейский патруль, который на месте оценит обстоятельства и побеседует со сторонами". Следователь отметила, что если в тот момент преследователя поблизости нет, но он все-таки постоянно каким-то образом беспокоит вторую сторону, следует, безусловно, написать заявление в полицию.

"В заявлении надо перечислить все действия преследователя, объяснив, чем именно они вызывают страх и мешают частной жизни. Преследование является преступлением и карается штрафом или лишением свободы на срок до одного года. Если человек по какой-либо причине не хочет обращаться в полицию, можно подать ходатайство в суд о запрете на приближение", - добавила Рандла.

По словам госпрокурора Карин Талвисте, чрезвычайно важно обеспечить безопасность жертв насильственных преступлений. Запрет на приближение - эффективная мера.

"Суд запрещает подозреваемому или обвиняемому находиться в определенных местах, приближаться к определенным людям и общаться с ними", - объясняет Талвисте.

О временном запрете на приближение может ходатайствовать прокурор. До весны это можно было сделать только с согласия потерпевшего, но закон был изменен, и прокурор может в экстренных случаях ввести временный запрет на приближение и без согласия потерпевшей стороны. В течение двух рабочих дней с этим надо дальше идти в суд, и тут уже должно быть согласие потерпевшего.