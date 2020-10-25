Запрыгивает на проезжающие машины и пугает людей: в Балви появилось привидение

В Балви орудует привидение, сообщили местные жители. Оказывается, под маской скрываются молодые люди, которые своеобразно встречают Хэллоуин. Чтобы поймать хулиганов, муниципальная полиция Балви дежурит на улицах города даже в нерабочее время, сообщает передача Bez Tabu.
В редакцию Bez Tabu обратился житель Балви, который увидел привидение.
"Я лично его видел. На окраине города, скорее всего, это молодые люди. Переоделись в белую ткань, с белой маской. Вырезали глаза и нос. Вечером, когда на улице темно, ходит по улице и пугает людей. Я ехал на машине, он прыгнул на машину. Он довольно спокойно шел по тротуару, а затем прыгнул на автомобиль. Выскочил на машину другого мужчины, он затормозил, машину занесло, не знал, что делать со всем этим.
По словам свидетеля, жителей пугает белый призрак на окраине города, на улице Бривибас, которая пользуется популярностью у бегунов, любителей спортивной ходьбы и велосипедистов.
Привидение из Балви - это какая-то тусовка молодых людей - собираются на улице Бривибас, катаются на мотороллерах. Житель говорит, что видел компанию на трех мотороллерах и квадроцикле. Один молодой человек одет в костюм призрака, в то время как другие со стороны наблюдают, как он бродит по улицам и пугает жителей, сообщает Bez Tabu.
По словам главы местных правоохранительных органов Риты Кравале, полиция впервые узнала о действиях призрака от жителей в начале октября, когда молодой человек, одетый в белое, напугал несовершеннолетнего бегуна.
Мы изменили маршрут патрулирования. Мы стараемся найти призрака как во время работы, так и в свободное время. Мы тоже хотим знать, кто скрывается под этой маской, поэтому работаем", - говорит Кравале.
"Это тренд социальной сети TikTok. Я знаю, о чем идет речь. Я сама хочу это сделать. Во многих местах это делают. Наверное, в Балви тоже. Со стороны снимают или фотографируют", - рассказывает передаче подросток Лина, которую случайно встретили на улице.
Кравале, начальница муниципальной полиции в Балви, подчеркивает, что запугивание населения граничит с хулиганством, что наказывается законом.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu на латышском языке