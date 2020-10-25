Запрыгивает на проезжающие машины и пугает людей: в Балви появилось привидение

В редакцию Bez Tabu обратился житель Балви, который увидел привидение.

"Я лично его видел. На окраине города, скорее всего, это молодые люди. Переоделись в белую ткань, с белой маской. Вырезали глаза и нос. Вечером, когда на улице темно, ходит по улице и пугает людей. Я ехал на машине, он прыгнул на машину. Он довольно спокойно шел по тротуару, а затем прыгнул на автомобиль. Выскочил на машину другого мужчины, он затормозил, машину занесло, не знал, что делать со всем этим.

Знакомая бегала, занималась спортом. Она увидела, что [призрак] сидит. Он посмотрел на нее, взял дубинку и побежал за ней", - рассказывает местный житель.

По словам свидетеля, жителей пугает белый призрак на окраине города, на улице Бривибас, которая пользуется популярностью у бегунов, любителей спортивной ходьбы и велосипедистов.

Привидение из Балви - это какая-то тусовка молодых людей - собираются на улице Бривибас, катаются на мотороллерах. Житель говорит, что видел компанию на трех мотороллерах и квадроцикле. Один молодой человек одет в костюм призрака, в то время как другие со стороны наблюдают, как он бродит по улицам и пугает жителей, сообщает Bez Tabu.

По словам главы местных правоохранительных органов Риты Кравале, полиция впервые узнала о действиях призрака от жителей в начале октября, когда молодой человек, одетый в белое, напугал несовершеннолетнего бегуна.

"Я работаю в этом городе очень давно, но что-то такое происходит впервые. Мы, муниципальная полиция, немедленно отреагировали.

Мы изменили маршрут патрулирования. Мы стараемся найти призрака как во время работы, так и в свободное время. Мы тоже хотим знать, кто скрывается под этой маской, поэтому работаем", - говорит Кравале.

"Это тренд социальной сети TikTok. Я знаю, о чем идет речь. Я сама хочу это сделать. Во многих местах это делают. Наверное, в Балви тоже. Со стороны снимают или фотографируют", - рассказывает передаче подросток Лина, которую случайно встретили на улице.

Кравале, начальница муниципальной полиции в Балви, подчеркивает, что запугивание населения граничит с хулиганством, что наказывается законом.