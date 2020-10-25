Глава Tet Юрис Гулбис обвиняется в причастности к мошенничеству с цифровым телевидением

Прокуратура обвинила председателя правления Tet Юриса Гулбиса и еще четырех лиц в возможной причастности к мошенничеству при внедрении цифрового телевидения, оценив причиненный предприятию ущерб в 7 585 533 евро, сообщает программа TV3 Nekā personīga.
Гулбис не был отстранен от должности, но совет компании нанял экспертов, которые до конца года будут проверять преступления, в которых обвиняют Гулбиса и других сотрудников.
Переход на цифровое телевидение был запланирован еще 20 лет назад, когда премьер-министром был Андрис Шкеле. Следователи считают, что это был проект с целью получения нечестной прибыли. Ключевой компанией проекта стала зарегистрированная в Лондоне компания Kempmayer Media Limited, которая оказалась компанией почтовых ящиков с тайными офшорными владельцами. Как отмечается в передаче, дело было возбуждено в 2003 году, и на скамейке подсудимых сидело 20 человек, в том числе бухгалтер семейного бизнеса Шкеле Гарри Кронгорн. Дело уже рассмотрено в двух судебных инстанциях, и решение Верховного суда ожидается в конце этого месяца.
В передаче подчеркивается, что это начало того, что, по мнению прокуратуры, можно считать второй аферой проекта цифрового телевидения. Kempmayer удалось потратить деньги на оборудование для цифрового телевидения, которое стояло на таможенных складах в Латвии с 2003 года, но позже было установлено в тестовом режиме на башне Закюсала. Передатчики Kempmayer и головная станция вместе с долгом Шкеле были куплены компанией, возглавляемой Гинтарсом Кавацисом. Согласно передаче, чтобы окупить миллионы, потраченные Шкеле, и чтобы прежние показатели приносили доход, компания Кавациса Hannu Digital должна была внедрить цифровое телевидение или стать партнером, поэтому в 2008 году было налажено сотрудничество с Lattelecom (сейчас компания Tet), которым тогда также руководил Гулбис.
Lattelecom вместе с компанией Hannu Digital выиграла тендер, организованный Министерством транспорта на внедрение цифрового телевидения. Сделка была подвергнута сомнению в 2009 году Государственным контролем, который подчеркнул, что тендер был специально организован таким образом, что без конкретной коммерческой компании не обойтись.
Отчет Государственного контроля поступил в KNAB. В 2010 году было возбуждено уголовное дело, в котором оценивалась не только законность самого конкурса, но и действительность заключенных позже контрактов. После смены трех следователей дело не развивалось до лета этого года, но в августе прокуратура предъявила первые обвинения.
В ходе расследования выяснилось, что Lattelecom планировал выплатить Hannu Digital 15 миллионов евро через десять лет, но эта сумма в несколько раз превышала стоимость оборудования, принадлежащего Hannu Digital.
В договоре с Hannu Digital было сказано, что с 2010 года на ближайшие восемь лет компания будет получать долю в 22% от всей прибыли Lattelecom, которую компания получает от вещания в цифровом формате в Латвии. Однако, как отмечает передача, в Рижском регионе вещание не планировалось.
В ходе расследования прокуратура установила, что Hannu Digital все же не получила все запланированные 15 миллионов евро, потому что в 2014 году был новый тендер и Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) сам обеспечивал вещание в Рижском районе, но через несколько лет размер убытков для Lattelecom составил 7 585 533 евро.
Прокурор отметил, что Гулбис, как глава Lattelecom, участвовал в переговорах по сделке, был проинформирован о переговорах, проведенных другими его подчиненными, и был проинформирован о ходе всего проекта, соответственно, "его роль была значимой". Гулбис обвиняется в участии в мошенничестве в особо крупном размере.
Cовет компании Tet решил не торопиться, а передал обвинительное заключение прокуратуры международной судебно-экспертной фирме, которая выиграла в конкурсе.
Как сообщил председатель совета Tet Гатис Кокинс, совет имел возможность ознакомиться с обвинением. "Мы не судьи и не хотим играть такую роль. А именно решать, правда ли то, что там написано, или нет. Было ясно, что это решение нужно принять раньше, и затем мы обсудили вопрос выбора аудитора или юридического лица, но преобладала точка зрения, что нам нужны эксперты. 1 декабря мы ждем результатов", - сказал Кокинс.
По словам Кокина, если заключение эксперта будет свидетельствовать о преступных намерениях, целях и действиях, "то, несомненно, наше решение будет очень категоричным и быстрым", но до тех пор Гулбис не будет отстранен от должности.
Вскоре после сюжета Tet сделал заявление для СМИ, в котором подтвердил, что председатель правления Tet и директор юридического департамента также были обвинены в уголовном деле, возбужденном в 2010 году.
Tet подчеркивает, что обвинение было сделано в связи с тендером на внедрение программ цифрового наземного телевидения 12 лет назад. "По результатам конкурса, организованного Министерством транспорта в 2008 году, Кабинет министров одобрил Lattelecom в качестве исполнителя цифрового телевещания в Латвии в начале 2009 года. Lattelecom успешно выполнил взятые государством обязательства. Рекордными темпами до лета 2010 года компания, успешно завершив переход на цифровое телевидение, без государственной финансовой поддержки обеспечивала как бесплатное эфирное вещание, так и современную услугу платного телевидения на всей территории страны, а также деятельность по информированию общественности. Проект был завершен в конце 2013 года, обеспечив компанию цифровым вещанием через тендер и в последующий период", - Tet отрицает какие-либо нарушения в этом проекте.
"Удивительно, что такие обвинения были сделаны более чем через десять лет, учитывая, что до сих пор ни одному из должностных лиц или сотрудников компании не был присвоен статус подозреваемого или обвиняемого, а компания предоставила следственным органам всю запрошенную информацию", - говорится в заявлении Tet.
Прокуратура также попросила Tet оценить, согласна ли она быть потерпевшей по этому уголовному делу. В частично государственной компании это решит правление без участия Гулбиса.