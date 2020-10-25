Глава Tet Юрис Гулбис обвиняется в причастности к мошенничеству с цифровым телевидением

Гулбис не был отстранен от должности, но совет компании нанял экспертов, которые до конца года будут проверять преступления, в которых обвиняют Гулбиса и других сотрудников.

Переход на цифровое телевидение был запланирован еще 20 лет назад, когда премьер-министром был Андрис Шкеле. Следователи считают, что это был проект с целью получения нечестной прибыли. Ключевой компанией проекта стала зарегистрированная в Лондоне компания Kempmayer Media Limited, которая оказалась компанией почтовых ящиков с тайными офшорными владельцами. Как отмечается в передаче, дело было возбуждено в 2003 году, и на скамейке подсудимых сидело 20 человек, в том числе бухгалтер семейного бизнеса Шкеле Гарри Кронгорн. Дело уже рассмотрено в двух судебных инстанциях, и решение Верховного суда ожидается в конце этого месяца.

В передаче подчеркивается, что это начало того, что, по мнению прокуратуры, можно считать второй аферой проекта цифрового телевидения. Kempmayer удалось потратить деньги на оборудование для цифрового телевидения, которое стояло на таможенных складах в Латвии с 2003 года, но позже было установлено в тестовом режиме на башне Закюсала. Передатчики Kempmayer и головная станция вместе с долгом Шкеле были куплены компанией, возглавляемой Гинтарсом Кавацисом. Согласно передаче, чтобы окупить миллионы, потраченные Шкеле, и чтобы прежние показатели приносили доход, компания Кавациса Hannu Digital должна была внедрить цифровое телевидение или стать партнером, поэтому в 2008 году было налажено сотрудничество с Lattelecom (сейчас компания Tet), которым тогда также руководил Гулбис.

Lattelecom вместе с компанией Hannu Digital выиграла тендер, организованный Министерством транспорта на внедрение цифрового телевидения. Сделка была подвергнута сомнению в 2009 году Государственным контролем, который подчеркнул, что тендер был специально организован таким образом, что без конкретной коммерческой компании не обойтись.

Отчет Государственного контроля поступил в KNAB. В 2010 году было возбуждено уголовное дело, в котором оценивалась не только законность самого конкурса, но и действительность заключенных позже контрактов. После смены трех следователей дело не развивалось до лета этого года, но в августе прокуратура предъявила первые обвинения.

В ходе расследования выяснилось, что Lattelecom планировал выплатить Hannu Digital 15 миллионов евро через десять лет, но эта сумма в несколько раз превышала стоимость оборудования, принадлежащего Hannu Digital.

В договоре с Hannu Digital было сказано, что с 2010 года на ближайшие восемь лет компания будет получать долю в 22% от всей прибыли Lattelecom, которую компания получает от вещания в цифровом формате в Латвии. Однако, как отмечает передача, в Рижском регионе вещание не планировалось.