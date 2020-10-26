Личный опыт из больницы ⟩ "Сквозь стену можно слышать кашель. У "маскофобов" вопросы бы отпали"

Микc Стродс в настоящее время находится в Латвийском центре инфектологии (LIC). Мужчина проходит лечение в одной палате с еще двумя другими пациентами с Covid-19 - 70-летним мужчиной, у которого вторую неделю не спадает очень высокая температура, и молодым парнем, у которого двигательные нарушения и недавно обнаружен диабет.

"В принципе, LIC превратили в "Covid-больницу". Я связался с одноклассником, который тут работает, и он мне рассказал, что в Центре инфектологии в принципе только пациенты с Covid-19, остальных стараются распределить по региональным больницам", - рассказывает Микс.

На вопрос, какая сейчас атмосфера в больнице, мужчина отвечает, что "картина такова, что здесь все очень строго - ты привязан к палате, ты не должен выходить из нее, весь персонал больницы ходит в скафандрах.

Сквозь стену можно слышать, как кашляют люди. Я думаю, у любого "героя-маскофоба", который услышал бы такое, сразу отпали бы вопросы, зачем носить маску, мыть руки и соблюдать дистанцию", - делится Микс. 74

По его словам, очевидно, что у врачей огромная нагрузка - несмотря на то, что медсестры регулярно приходят осмотреть пациентов, молодой человек старается помогать им следить за своими товарищами по палате. "Я довольно автономен, поэтому пытаюсь помочь им, так как вижу, насколько перегружены медсестры. От меня не убудет!".

Микс еще не встретился со своим лечащим врачом, так как в LIC его привезли только утром в пятницу, 23 октября. "Я успел связаться только с врачом отделения, который рассказал мне, что и как. Но реальную информацию о себе я узнаю только в понедельник - останусь я здесь или меня отправят домой.

Реальность такова, что койки в больнице заполняются очень быстро, легких пациентов либо вообще не принимают, либо оценивают, может ли он пройти лечение дома. 74

В целом я уже чувствую себя очень-очень-очень хорошо, потому что, когда я слышу кашель по всему отделению... я понимаю, что есть много не таких удачных случаев".

Заразился на работе - в клубе в Старой Риге

Микс Стродс - сценический звукорежиссер, как он сам себя называет - представитель индустрии развлечений. Мужчина заразился 7 октября.

"Я работал в одном из увеселительных заведений в Старой Риге, и там я заразился от других коллег - музыкантов. Они до этого были в музыкальном лагере, и оказалось, что там были хористы, зараженные Covid-19. И так еще несколько музыкантов заразились вирусом.

Поскольку симптомы появляются спустя несколько дней после заражения, мы все довольно стремительно заболели друг за другом", - признает Микс. 74