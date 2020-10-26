Адель выступила ведущей Saturday Night Live и пошутила о своем похудении

Напомним, в начале года стало известно, что певица сбросила 45 килограммов. Подробнее о причинах ее похудения мы рассказывали тут:

"Я знаю, что выгляжу совсем иначе, чем в последний раз, когда вы меня видели. На самом деле из-за ограничений Covid-19 необходимо соблюдать особые условия для путешествий, и я могла бы взять с собой лишь половину себя", - пошутила 32-летняя певица.

Появление Адель на шоу Saturday Night Live вызвало спекуляции о том, что она собирается выпустить свой четвертый альбом, однако во время шоу она отметила, что он еще не закончен. Она также добавила, что слишком волновалась перед тем, как вести шоу и в то же время петь в нем. "Я лучше надену парик, выпью бокал или шесть вина, а потом посмотрю, что будет", - похихикала Адель.

Отметим, что уже прошло пять лет с момента выхода последнего альбома Адель, и три года с тех пор, как она в последний раз появлялась на американском телевидении.