В Риге пройдет европейский проект модной индустрии United Fashion

В программе: цифровые презентации европейских дизайнеров, оффлайн-семинар и онлайн-вебинар с участием мировых экспертов в области моды, а также выставка коллекций дизайнеров UF. Балтийская федерация моды является официальным партнером проекта в Латвии.

Для текущей сессии, которая пройдет в физическом и виртуальном пространствах, Рижская неделя моды в сотрудничестве с United Fashion анонсировала отбор модельеров.

Цель участия дизайнеров в проекте - демонстрация своих коллекций международным экспертам и получение их независимой оценки.

Отметим, что на протяжении последних четырех лет мероприятия проекта UF проходят в одной из стран-участниц (Бельгия, Франция, Балканские страны, Германия, Португалия или страны Балтии), аккумулируя вокруг себя международное фэшн-комьюнити, повышая компетенцию участников в области моды и предлагая новые возможности развития и выхода брендов на европейские рынки.

В рамках грядущей RIGA FASHION WEEK ожидается насыщенная на мероприятия разных жанров и форматов программа UF. Так, 29 октября пройдет вебинар на тему "Дигитализация. Управление брендом в период пандемии и после нее". В нем примут участие представители филиала компании Accenture из Италии, которые создали дигитальную платформу (а вместе с ней - и виртуальный шоурум) для Недели моды в Милане.

В числе экспертов - креативный директор и дизайнер Даниэль Эсса (Франция), который расскажет о разработке стратегии бренда; Филипп Михаилович (Франция) - о возможностях для молодых дизайнеров после пандемии. Практическими советами о презентации коллекции закупщикам и конечным покупателям поделится эксперт в области продаж Элиза Дразниеце (Латвия). Вебинар пройдет на английском языке для всех желающих. Регистрация по ссылке, прямая трансляция также будет доступна на официальной FB-странице RFW.

В продолжение виртуального обучения в Radisson Blu Hotel Latvija состоится семинар "Управление брендом. B2B/B2C коммуникация", на котором Элиза Дразниеце поделится опытом о том, как бренду выделиться и заявить о себе в конкурентном пространстве, о необходимой документации и ценообразовании. Посетить мероприятие приглашаются дизайнеры, студенты факультетов моды и дизайна, а также все заинтересованные. Рабочий язык - латышский. Все посетители семинара бонусом также получат пригласительный на один из показов Рижской недели моды, которая пройдет с 27 по 31 октября. Регистрация по ссылке.

В программе 30 октября - онлайн-презентации коллекций девяти дизайнеров, которые были отобраны среди претендентов из 11 европейских стран: Caterina Moro (Италия), N/A Studio (Франция), Diana Arno (Эстония), Irina Tosheva (Македония), Kozaricsviktordress (Венгрия), Lila&John (Бельгия), Montreet (Австрия), One Wolf (Латвия), Natālija Jansone (Латвия).

В числе экспертов: шведский дизайнер с опытом работы более 20 лет на позиции креативного директора H&M Маргарета Ван Де Бош (Margareta van den Bosch), которая реализовала наиболее популярные коллаборации H&M с Karl Lagerfeld, Stella McCartney, Donatella Versace и Roberto Cavalli; Филипп Михаилович (Philippe Mihailovich) - бренд-архитектор, профессор и стратегический консультант ведущих мировых брендов; Даниэль Эсса (Франция) - креативный директор и дизайнер собственного успешного обувного бренда Daniel Essa, получивший признание ведущих изданий, в числе которых Vanity Fair, Vogue, Elle и другие; Элиза Дарзниеце (Eliza Darzniece) - фэшн бренд-менеджер и бизнес-консультант. Элиза имеет опыт работы с такими брендами, как Stella McCartney, The Row, Azzedine Alaïa, Céline, Off-White и другие.

Кроме этого, во время Рижской недели моды в Hanzas Perons для посетителей будет открыта выставка, посвященная United Fashion. На ней будут представлены работы европейских дизайнеров Евгении Зафировской (Македония), Fyodor Golan (Великобритания), Луима Аппельмана (Бельгия) и Танел Веенре (Этония).

Так, Евгения особое внимание уделяет экологии и производству с наименьшим количеством отходов. Представитель движения "позитивного интеллектуализма" Fyodor Golan в своей коллекции говорит о страстном самовыражении. Оно проявляется в ярких цветах и технических материалах в сочетании с прогрессивной эстетикой спортивной одежды. Бельгиец Луим Аппельман создал инсталляцию, с помощью которой рассказывает о влиянии движения fast fashion на миллениалов. В коллекции эстонского дизайнера Танел Веенре платья, созданные из тканей по его эскизам, напоминают уникальные произведения искусства, а в основе украшений ручной работы - серебряные детали из экологически чистого металла, напечатанные на 3D-принтере.

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