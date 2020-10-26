Пн, 26.10.2020
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Алексей Навальный

Эрдоган призвал турок бойкотировать французские товары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

ФОТО: ADEM ALTAN/AFP

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе выступления в Анкаре призвал граждан страны отказаться от приобретения французских товаров в ответ на намерения французского лидера Эммануэля Макрона усилить борьбу с радикальными исламистами, пишет "Ведомости".

Он также отметил, что по его мнению вражда к исламу является "психическим отклонением". 

"Сегодня я обращаюсь к своему народу. Точно также, как во Франции призывают к бойкоту турецкой продукции, и я сегодня призываю сограждан не покупать французских товаров", передает слова Эрдогана "Дождь". Тех, кто "покрывает нападки на мусульман», президент Турции назвал «продолжателями идей нацизма и фашизма".

Эрдоган также обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель и Европарламенту с призывами не игнорировать проявления исламофобии.

"Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей", - цитирует Эрдогана "РИА Новости".

Напомним, что после теракта, совершенного в Париже 16 октября, когда в пригороде Парижа был убит школьный учитель, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, Макрон выступил с речью, в которой призвал бороться с проявлением радикального ислама. По его мнению, политическому исламизму необходимо противостоять в школах, госучреждениях, мечетях.

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