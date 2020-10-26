Эрдоган призвал турок бойкотировать французские товары

Он также отметил, что по его мнению вражда к исламу является "психическим отклонением".

"Сегодня я обращаюсь к своему народу. Точно также, как во Франции призывают к бойкоту турецкой продукции, и я сегодня призываю сограждан не покупать французских товаров", передает слова Эрдогана "Дождь". Тех, кто "покрывает нападки на мусульман», президент Турции назвал «продолжателями идей нацизма и фашизма".

Эрдоган также обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель и Европарламенту с призывами не игнорировать проявления исламофобии.

"Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, точно так же и я сейчас обращаюсь к своему народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей", - цитирует Эрдогана "РИА Новости".