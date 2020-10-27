Задержан пьяный водитель мотороллера: он не стеснялся пить водку в присутствии полиции

Когда полицеские заметили водителя, они немедленно обратились к нему и потребовали остановиться. После небольшого колебания водитель мотороллера остановился.

С начала разговора стражам порядка стало ясно, что они имеют дело с пьяным водителем. Как рассказал программе Degpunktā руководитель Управления Рижской муниципальной полиции по Латгальскому предместью Гунтис Берзиньш, мужчина также не отрицал, что пил водку.

Он даже не стеснялся пить в присутствии полицейских, которые заставили его слезть с мотороллера, прикатить его к обочине и перестать употреблять алкоголь. 1

Хотя инспекторы пытались поговорить с задержанным "по-хорошему", из-за явного опьянения молодому человеку было очень сложно понимать их, и он еле-еле мог стоять на ногах.

В результате такого поведения полицейские решили посадить правонарушителя в автомобиль и отвезти в отделение, где его встретила дорожная полиция.

Алкотестер позже показал, что любитель острых ощущений управлял своим мотороллером с 2,7 промилле алкоголя в крови. Вождение без шлема, без фонарей и без регистрационного номера - это уже мелочь, но за это тоже полагается наказание.