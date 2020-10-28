Итальянская мафия и торговля кокаином в Европе. Что узнали немецкие судьи

Все обвиняемые являются жителями немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Пятеро из них, по данным следствия, могут быть членами итальянского криминального синдиката "Ндрангета" из Калабрии.

Мафия не боится немецкого правосудия

Свои изменения в ход судебного процесса внесла вторая волна пандемии коронавируса. Слушанье дела пришлось отложить из-за того, что один из обвиняемых должен находиться две недели в карантине - его мать заболела Covid-19, у него самого тест не подтвердил наличие коронавируса. Однако судья решил, что процесс должен проходить при непосредственном участии всех 14 обвиняемых. Поэтому следующее заседание суда должно состояться 26 октября.

"Они будут делать все возможное, чтобы препятствовать судебному процессу", - отмечает в интервью DW Давид Шравен, основатель журналистского расследовательского бюро Correktiv. Шравен - автор бестселлера о мафии, изданного в 2017 году в Германии. "Можно рассчитывать на то, что пройдет полтора года, пока будет вынесен приговор", - прогнозирует он.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Но, по мнению Шравена, они могут получить всего по 6 лет тюрьмы и уже через 4 года выйти на свободу - условно-досрочно. Так уже происходило раньше. Кроме того, у подсудимых в Дюссельдорфе более 40 адвокатов. Сами же они, скорее всего, будут молчать, придерживаясь "омерты", так называемого "кодекса чести" мафиози, предписывающего отказ от сотрудничества с властями.

Поэтому обвинение надеется лишь на ключевого свидетеля - 41-летнего Джузеппе Т., который в 2015 году согласился помочь полиции и дал показания против своих бывших компаньонов. "Наша система уголовного наказания - это шутка для мафиозных групп, - сетует Шравен. - Наказание, которое грозит им в Германии, просто смешное. Эти сроки никого не пугают. Если подсудимому повезет, он уже через три года выйдет на свободу".

Чем занимается "Ндрангета" в Европе

Судебному процессу в Германии, начавшемуся в 2020 году, предшествовала крупнейшая совместная спецоперация против "Ндрангеты", проведенная двумя годами ранее полицией Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Испании. Тогда в Нидерландах были конфискованы почти 4 тонны кокаина и задержаны более 90 человек, подозреваемых в связях с итальянской мафиозной группой и контрабанде наркотиков, 14 из них - в Германии. Именно они сейчас и находятся на скамье подсудимых.

По данным следствия, схема контрабанды и торговли наркотиками, использованная "Ндрангетой" в период с 2014 по 2018 годы, выглядела так: поставки кокаина осуществлялись воздушным и морским путем из Латинской Америки. В Европе для конспирации были созданы транспортные компании, которые перевозили контрабандные наркотики вместе с обычными товарами: бананами, рисом, древесиной.