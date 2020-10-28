Электронные сигареты, похожие на фломастер: в Латвии их курят даже девятилетние дети

Валмиерская начальная школа была одним из первых учебных заведений в Валмиере, где обнаружили, что ученики в школе курят электронные сигареты, похожие на фломастер. Как оказалось, об этом сообщили сами дети.

"Их очень сложно обнаружить, потому что с обычными сигаретами мы можем почувствовать запах, мы видим какой-то пепел или что-то в этом роде, их просто легче выявить", - рассказал директор Валмиерской начальной школы Мартиньш Ветра в новостях ReTV.

Эти сигареты трудно обнаружить - они не пахнут, и их не нужно поджигать. Кроме того, они дешевые, поэтому школьники могут покупать их за карманные деньги, которые дают родители. Госполиция сообщила, что им известно об этой проблеме, и инспекторы по делам несовершеннолетних не скрывают, что эти сигареты можно найти как в школах, так и в других местах в городе.

"Это не одна школа, это практически вся Валмиера, Валмиерский район, потому что сейчас этот продукт, одноразовые сигареты, очень и очень популярен среди детей. Это не только молодые люди от семнадцати с половиной лет и старше, но и дети в возрасте от 9 до 14 лет", - пояснила Рита Озарская, инспектор по делам несовершеннолетних.

В полиции признают, что выявить такие случаи непросто и для них это в новинку. "Мы работали, гуляли по парку и не понимали, что это такое - или табак, или сигарета. А потом появилась информация о том, что одноразовые электронные сигареты начинают очень активно появляться у детей - как в школах, так и дома", - говорит Озарская.

Инга Ландсмане, представитель Рижского центра психиатрии и наркологии, рассказала ReTV, насколько вредны эти вещества и какие последствия они имеют для детей: "Электронные сигареты так же, как обычные, содержат никотин. Несмотря на большую безопасность, в них есть это вызывающее привыкание вещество - никотин. Риск развития зависимости, в первую очередь риск психической зависимости, сохраняется, потому что никотин сам по себе имеет высокий фактор риска и множество краткосрочных и долгосрочных последствий".

Помимо никотина, электронные сигареты содержат другие химические вещества, например, растительный глицерин. "Потребление этих вредных смесей не только ухудшает здоровье легких, - считает Ландсмане. - В подростковом возрасте мозг находится в стадии развития, и в долгосрочной перспективе могут произойти различные функциональные изменения, связанные с нейронами в нашем мозге, которые формируют активность их нервов и позволяют нам иметь высокий уровень мышления и хорошую память. На все это может повлиять, если человек очень рано начнет использовать эти электронные сигареты".

Эти сигареты используются даже в школьных помещениях, например, в помещениях у окна. "Дети теперь могут использовать эту электронную сигарету в помещении, потому что детекторы дыма не улавливают ее, они не реагируют на этот дым", - заметил Мартиньш Ветра, директор Валмиерской начальной школы.

Поскольку от одной такой сигареты выделяется около 450 паров, школьники, как правило, делят одну сигарету между собой. И оказывается - это даже бизнес совершеннолетних школьников. "Мы начали действовать и искать, кто торговец, кто именно предлагает детям курить эти одноразовые сигареты. И нам это удалось", - пояснили в полиции.

Родителей призывают следить за времяпровождением своих детей, например, осматривать вещи ребенка, проверять, не пахнет ли его одежда сладким запахом, например, арбузами, яблоками или бананами. Сразу после курения у молодых людей расширяются зрачки.