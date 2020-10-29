Чт, 29.10.2020
В Риге нет учебной модели, когда в одно и то же время часть класса учится очно, а часть на удаленке, потому что это создало бы чрезмерную нагрузку на учителей. Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту
Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту

Россиянам запретили на пляжах плавать на бревнах и передвигать буйки

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РФ утвердило правила пользования пляжами на территории страны. Как сообщает "Медуза", поправки вступят в силу с января 2021 года, ранее подобные правила регионы утверждали самостоятельно.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, указаны обязанности и владельцев и посетителей пляж.

В частности, посетителям запрещено:

  • загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа;
  • использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства;
  • купаться при подъеме красного (черного) флага, обозначающего, что купание запрещено;
  • заплывать за буйки, обозначающие границы зоны купания;
  • плавать на предметах, не предназначенных для этого (в том числе досках, бревнах и лежаках);
  • срывать или притапливать буйки, менять их местоположение;
  • прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений;
  • приводить на пляж животных, за исключением собак-поводырей;
  • играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах;
  • допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся;
  • подавать ложные сигналы тревоги;
  • оставлять без присмотра детей независимо от наличия у них навыков плавания.

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