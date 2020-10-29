Россиянам запретили на пляжах плавать на бревнах и передвигать буйки

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РФ утвердило правила пользования пляжами на территории страны. Как сообщает "Медуза", поправки вступят в силу с января 2021 года, ранее подобные правила регионы утверждали самостоятельно.