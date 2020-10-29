Испанский судья: Россия предлагала каталонским сепаратистам 10 000 солдат

В среду полиция Испании задержала 21 каталонского предпринимателя по подозрению в участии в нелегальной деятельности, чтобы поддержать бывшего премьер-министра Каталонии Карлеса Пучдемона.

Спустя несколько часов после этого судья Хоакин Агирре сообщил, что некая группа из России, основанная еще во времена правления Михаила Горбачева, предлагала "помощь" Мучдемону. Она предлагала направить в Каталонию 10 000 солдат, а также деньги для покрытия долгов Каталонии, если сепаратистский регион объявит о независимости.

Более подробную информацию о группе, сделавшей предложение, судья не раскрыл.

Несмотря на то, что 2017 году Пучдемон, несмотря на запрет Мадрида, объявил о независимости Каталонии, судья считает, что российское предложение было отклонено.

"Если бы он согласился, то дальнейшее развитие событий, скорее всего, было бы более трагичным. Возможно, это привело бы к вооруженному конфликту с правительством, в котором погибло бы неизвестное число людей", - указал в официальном сообщении Агирре.

Подозрения о вмешательстве России основаны на сообщениях полиции Испании и двух аудиозаписях, найденных в мобильном телефоне задержанного предпринимателя Виктора Терраделлы. Считается, что Терраделла поддерживал связи с группой из России.

Вскоре после этого Сенат Испании проголосовал за восстановление прямого управления в Каталонии, и тогдашний премьер-министр Испании Марьяно Рахой уволил правительство Каталонии и региональный парламент, объявив новые региональные выборы.

Некоторые лидеры региона, в том числе и Пучдемон, сбежали из страны, тогда как другие попали в тюрьму. Есть подозрения, что пребывание Пучдемона в Бельгии финансируется с использованием государственных средств.

Власти Испании потребовали выдачи Пучдемона, но в 2019 году он был избран в Европарламент, таким образом, он обладает иммунитетом к уголовному преследованию. Однако в январе, когда Пучдемон занял свое место в ЕП, парламент по просьбе Испании начал рассматривать возможность отмены иммунитета.

Пучдемон в Twitter обвинил правительство Испании в попытке в очередной раз выступить против сторонников независимости Каталонии.