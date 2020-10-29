Тканевая маска лучше или хуже медицинской? Из чего она должна быть сделана? Как за ней ухаживать?

Чаще всего вне медицинских организаций рекомендуют носить тканевые маски

Самое главное, что важно помнить - любые маски вне медицинских учреждений призваны защитить от болезни прежде всего окружающих. Сейчас очень мало данных, которые позволили бы говорить о том, защищают ли тканевые маски носящих их людей от заражения вирусом.

В основном в официальных рекомендациях сказано, что людям без симптомов ковида и не находящимся в медицинских учреждениях нужно носить тканевые маски (если невозможно соблюдать положенную дистанцию). Такие рекомендации дают, например, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний и Всемирная организация здравоохранения (исключение составляют люди из групп риска и лица с характерными симптомами - им, по мнению ВОЗ, нужно носить медицинские маски). Роспотребнадзор обязал носить именно гигиенические, не медицинские маски.

В Великобритании предлагают носить либо медицинские маски, либо тканевые. Однако Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что лучше все же выбирать медицинские маски. И даже те, кто выступает за тканевые, отмечают, что людям, ухаживающим за пациентами с ковидом или живущим с ними в одном помещении, нужно носить именно медицинские маски.

Маска. Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com

Тканевые маски (теоретически) могут быть так же эффективны, как медицинские

Медицинские маски делают из мелтблауна или спанбонда. Эти материалы называются неткаными, они создаются с помощью напыления специального состава на плоскую поверхность. В свою очередь, тканевые маски делаются из ниток, сотканных каким-либо образом.

Медицинские маски давно используются в медицинских учреждениях, и эффективность их в сдерживании инфекций доказана. По имеющимся данным, некоторые тканевые маски в теории сопоставимы по эффективности с медицинскими. Однако при исследовании тканевых масок в подавляющем большинстве случаев изучалась их принципиальная способность не пропускать капли, которые могут содержать вирус, а не эффективность в реальной жизни. Это значит, что ученые в основном не сравнивали, сколько людей заболевают, если все носят тканевые либо медицинские маски, а смотрели, насколько хорошо ткань задерживает капли. Иногда для тестов использовали специальный аппарат, иногда - человека.

Проблема в том, что при применении масок в реальной жизни могут вмешиваться различные факторы, которые повлияют на итоговую эффективность: от того, что людям неудобно использовать такие маски и они игнорируют правила их ношения, до того, что маски быстро намокают и от этого становятся менее эффективными. Поэтому любые результаты такого рода исследований нужно воспринимать с определенной долей скепсиса.

Маска. Иллюстративное фото ФОТО: pixabay.com

Чем плотнее ткань, тем лучше (но не совсем)

Дать какие-либо конкретные рекомендации по выбору ткани сложно, потому что в разных исследованиях даже формально одинаковые ткани давали очень разный результат.