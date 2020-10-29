"Другой Хэллоуин": маленьких рижан приглашают отметить праздник на крыше торгового центра

В субботу на Хэллоуин на крыше торгового центра Alfa все большие и маленькие любители сладкого порадуются возможности заработать угощения на детском празднике, который будет организован в форме игры, где детям предстоит пройти маршрут - круг тематически раскрашенных машинок. Останавливаясь у каждой из машин, участникам предстоит выполнять хитроумные, но простые задания, получая в обмен конфеты от т/ц Alfa и общества Bekind.lv.

"Мы хотим порадовать детей альтернативным празднованием Хэллоуина. Надевать ли маски, костюмы, наряжаться или не наряжаться - решать каждому. Подростки и родители с маленькими детьми до или после шопинга приглашаются на автостоянку 4-го этажа, где вся территория будет отведена только под праздничное мероприятие. В целях безопасности мы организуем его на открытом воздухе, что в то же время открывает больше возможностей для праздничного оформления", - рассказывает Лиене Апине, руководитель торгового центра Alfa.

Мероприятие продлится два часа начиная с 17:00. Организаторы аттракционов, общество Bekind.lv, будут контролировать поток участников, заботясь о соблюдении необходимой физической дистанции и использовании дезинфицирующих средств.

"В детстве мы мечтали о вечеринках на Хеллоуин, костюмах, конфетах, музыке и возможности напугать фразой "Сладости или буду вышучивать"! Теперь мы можем организовать все это сами. Несмотря на то, что происходит в мире, дети по-прежнему хотят праздника, и наша организация Bekind.lv вместе с торговым центром Alfa готовы предоставить такую ​​возможность детям, соблюдая установленные в стране ограничения и при этом не теряя мистической магии Хэллоуина", - говорит Александра Семендяева, член совета Bekind.lv.