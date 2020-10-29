"Другой Хэллоуин": маленьких рижан приглашают отметить праздник на крыше торгового центра

Приближается 31 октября - день, который дети по всей Латвии полюбили за необычное настроение, костюмы и возможность получить сладости. Так как в этом году придется остаться без похода в соседний дом за конфетами, торговый центр Alfa на своей крыше предлагает другое празднование Хэллоуина для детей - с индивидуальными заданиями, головоломками, музыкой и конфетами в каждом пункте выполнения задания.
В субботу на Хэллоуин на крыше торгового центра Alfa все большие и маленькие любители сладкого порадуются возможности заработать угощения на детском празднике, который будет организован в форме игры, где детям предстоит пройти маршрут - круг тематически раскрашенных машинок. Останавливаясь у каждой из машин, участникам предстоит выполнять хитроумные, но простые задания, получая в обмен конфеты от т/ц Alfa и общества Bekind.lv.
"Мы хотим порадовать детей альтернативным празднованием Хэллоуина. Надевать ли маски, костюмы, наряжаться или не наряжаться - решать каждому. Подростки и родители с маленькими детьми до или после шопинга приглашаются на автостоянку 4-го этажа, где вся территория будет отведена только под праздничное мероприятие. В целях безопасности мы организуем его на открытом воздухе, что в то же время открывает больше возможностей для праздничного оформления", - рассказывает Лиене Апине, руководитель торгового центра Alfa.
Мероприятие продлится два часа начиная с 17:00. Организаторы аттракционов, общество Bekind.lv, будут контролировать поток участников, заботясь о соблюдении необходимой физической дистанции и использовании дезинфицирующих средств.
"В детстве мы мечтали о вечеринках на Хеллоуин, костюмах, конфетах, музыке и возможности напугать фразой "Сладости или буду вышучивать"! Теперь мы можем организовать все это сами. Несмотря на то, что происходит в мире, дети по-прежнему хотят праздника, и наша организация Bekind.lv вместе с торговым центром Alfa готовы предоставить такую возможность детям, соблюдая установленные в стране ограничения и при этом не теряя мистической магии Хэллоуина", - говорит Александра Семендяева, член совета Bekind.lv.
Продолжительность одного маршрута - около 20 минут. Мероприятие бесплатное, его организуют торговый центр Alfa и общество Bekind.lv.