AMERI Knitwear: новая коллекция, созданная детьми

В качестве почетного гостя мероприятие посетила патронесса Детской клинической университетской больницы Ивета Вейоне, которая выразила признательность созданному в Латвии бренду за инициативу и смелость предложить коллекцию в столь сложных условиях, не забывая о самой уязвимой части общества - детях.

Капсульная коллекция AMERI Knitwear создана на основе рисунков детей и воплотилась в вязаных изделиях жизнерадостных и ярких расцветок. Придуманные детьми образы - различные животные, деревья, цветы - перенеслись с рисунков на платья, джемперы, юбки, туники, кардиганы и леггинсы. Создатели нарядов коллекции "Связать мечту" вдохновлялись светлыми надеждами детей, их красочными мечтами и талантом выразить в рисунках широчайшую гамму эмоций и ощущений.

"Рисование - это прекрасный извечный способ, который помогает пережить время в больнице и выздороветь. В рисунках латвийских детей мы видим искренность, мечты и идеи, которые вдохновляют всех нас, а теперь они также материализовались в красивой капсульной коллекции бренда AMERI Knitwear с замечательной целью - порадовать маленькие сердечки, поддерживая Фонд Детской больницы", - отмечает руководитель Фонда Детской больницы Лиене Дамбиня.

"Мы очень довольны этой яркой и жизнерадостной коллекцией, которая появилась в сотрудничестве с детьми и Фондом Детской больницы. Мы рады представить социально ответственную капсульную коллекцию "Связать мечту" именно на самом значительном мероприятии Латвии в области моды, таким образом охватив самую широкую аудиторию и подчеркнув значение социальной ответственности не только в предпраздничное время, но и в течение всего года", - подчеркивает основатель и руководитель AMERI Knitwear Гинта Америка.

В эпидемиологически безопасной среде мероприятие посетили такие гости, как министр благосостояния Рамона Петравича, поддерживающие латвийский дизайн Инесе Шлесере и Марите Кола, художница Иева Бондаре, дизайнеры Анна Осьмушкина и Одетта Бирмане, редактор журнала Titanium Марина Дианова, ведущий телешоу и спортивных проектов Арманд Симсонс с супругой Иветой и многие другие. Посетители пользовались масками для лица, которые снимали только для того, чтобы насладиться закусками и напитками.

Связь с детьми и их развитием у AMERI существует уже с 2010 года, когда компания начала разрабатывать коллекцию школьной формы для 1-12-х классов и получила в 2011 году награду Министерства экономики в категории "Лучший промышленный дизайн".

Бренд AMERI Knitwear был основан в 2006 году и сегодня является производителем трикотажных изделий класса boutique с широким ассортиментом и клиентами в Европе и во всем мире. Около 70% изделий AMERI Knitwear находят своих покупателей в Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии, Австрии, Германии и других европейских странах.