Впечатляющие коктейли в честь Хэллоуина

Сначала сделайте лед - наполните перчатки водой, закрепите отверстия и заморозьте в морозильной камере (лучше всего за день до приготовления пунша). Приготовьте пунш - смешайте сок, пиво и водку в большой миске. В центр каждой ягоды личи вложите чернику - получатся глазные яблоки, поместите их в пунш. Достаньте перчатки со льдом из морозильной камеры, замочите в теплой воде на 15 секунд и удалите перчатки со льда. Положите лед в пунш. Наслаждайтесь праздничной атмосферой!