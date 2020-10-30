Впечатляющие коктейли в честь Хэллоуина

В этом году грандиозная вечеринка в большой компании отменяется? Ничего страшного. Если хочется отпраздновать Хэллоуин - создайте праздничную атмосферу для себя любимого!
Магазин напитков и вин с низкими ценами AlkOutlet предлагает два тематических рецепта в честь праздника.
Пунш "Глаза, плавающие в крови"
Ингредиенты:
- 2 литра клюквенного сока
- 500 мл имбирного пива или другого пива
- 250 мл водки
- консервированные личи
- 250 мл жидкости из-под консервированных личи
- черника
- 3-4 латексные перчатки, пригодные для контакта с пищевыми продуктами (для приготовления льда)
Приготовление:
Сначала сделайте лед - наполните перчатки водой, закрепите отверстия и заморозьте в морозильной камере (лучше всего за день до приготовления пунша). Приготовьте пунш - смешайте сок, пиво и водку в большой миске. В центр каждой ягоды личи вложите чернику - получатся глазные яблоки, поместите их в пунш. Достаньте перчатки со льдом из морозильной камеры, замочите в теплой воде на 15 секунд и удалите перчатки со льда. Положите лед в пунш. Наслаждайтесь праздничной атмосферой!
Черная сангрия
Ингредиенты:
- 50 мл бренди или виски
- 750 мл вашего любимого красного вина
- 750 мл нектара ежевики или черной смородины
- 200 г ежевики
- 200 г темного винограда
- черный пищевой краситель, если хотите получить более выразительный черный цвет
Приготовление:
Виноград и 150 г ежевики разрежьте пополам (ежевику слегка отжать), переложите ягоды в большой кувшин или миску. Добавьте нектар, красное вино и бренди или виски, а также черный краситель, если вы его используете, перемешайте и дайте настояться в холодильнике. Подавайте холодным, украсив ежевикой.
Автор рецепта Евгения Янсоне.