Пт, 30.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Впечатляющие коктейли в честь Хэллоуина

ФОТО: Виктория Кожемякина

В этом году грандиозная вечеринка в большой компании отменяется? Ничего страшного. Если хочется отпраздновать Хэллоуин - создайте праздничную атмосферу для себя любимого! 

Магазин напитков и вин с низкими ценами AlkOutlet предлагает два тематических рецепта в честь праздника.

Пунш "Глаза, плавающие в крови"

Ингредиенты:

  • 2 литра клюквенного сока
  • 500 мл имбирного пива или другого пива
  • 250 мл водки
  • консервированные личи
  • 250 мл жидкости из-под консервированных личи
  • черника
  • 3-4 латексные перчатки, пригодные для контакта с пищевыми продуктами (для приготовления льда)

Приготовление:

Сначала сделайте лед - наполните перчатки водой, закрепите отверстия и заморозьте в морозильной камере (лучше всего за день до приготовления пунша). Приготовьте пунш - смешайте сок, пиво и водку в большой миске. В центр каждой ягоды личи вложите чернику - получатся глазные яблоки, поместите их в пунш. Достаньте перчатки со льдом из морозильной камеры, замочите в теплой воде на 15 секунд и удалите перчатки со льда. Положите лед в пунш. Наслаждайтесь праздничной атмосферой!

ФОТО: Виктория Кожемякина

Черная сангрия

Ингредиенты:

  • 50 мл бренди или виски
  • 750 мл вашего любимого красного вина
  • 750 мл нектара ежевики или черной смородины
  • 200 г ежевики
  • 200 г темного винограда
  • черный пищевой краситель, если хотите получить более выразительный черный цвет

Приготовление:

Виноград и 150 г ежевики разрежьте пополам (ежевику слегка отжать), переложите ягоды в большой кувшин или миску. Добавьте нектар, красное вино и бренди или виски, а также черный краситель, если вы его используете, перемешайте и дайте настояться в холодильнике. Подавайте холодным, украсив ежевикой.

ФОТО: Виктория Кожемякина

Автор рецепта Евгения Янсоне.

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