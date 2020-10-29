"Санкции не связаны со мной": Навальный впервые после отравления вышел в прямой эфир

"Санкции которые введены сейчас они же не связаны со мной. Они связаны с тем что Россия в нарушение договоров, которые она сама же и подписала, развивает химическое оружие, - сказал Навальный. - Кого бы ни отравили, их [санкции] применили бы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) ввел санкции из-за отравления политика Алексея Навального - под них попали шесть россиян и один научный институт.

Под санкции попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, пишет "Медуза".

Также санкции были введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ), в одном из подразделений которого, как считается, в советское время был создан "Новичок".

Позже стало известно, что Евросоюз также ввел санкции против Евгения Пригожина из-за присутствия ЧВК "Вагнер" в Ливии.