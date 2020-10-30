airBaltic в ноябре начнет полеты в новый аэропорт Берлин-Бранденбург

Латвийская авиакомпания airBaltic с 8 ноября начнет полеты из Риги в новый аэропорт Берлин-Бранденбург. Последний вылет из Риги в берлинский аэропорт Тегель состоится 6 ноября, сообщили представители airBaltic.
airBaltic начала прямые рейсы из Риги в Берлин в 2002 году. Вначале авиакомпания выполняла полеты в берлинский аэропорт Темпельхоф, а позже в том же году перенесла деятельность в аэропорт Берлин-Тегель. В настоящее время airBaltic выполняет прямые рейсы из Берлина в столицы всех трех стран Балтии.
Терминал 1 нового берлинского аэропорта Бранденбург официально будет открыт 31 октября, а регулярные рейсы из аэропорта Берлин-Тегель завершатся 7 ноября. Новый аэропорт назван в честь бывшего мэра Западного Берлина и канцлера ФРГ Вилли Брандта. Его пропускная способность составляет 43 миллиона пассажиров в год.
В этот зимний сезон airBaltic планирует обеспечивать 40 направлений из Риги.