airBaltic в ноябре начнет полеты в новый аэропорт Берлин-Бранденбург

airBaltic начала прямые рейсы из Риги в Берлин в 2002 году. Вначале авиакомпания выполняла полеты в берлинский аэропорт Темпельхоф, а позже в том же году перенесла деятельность в аэропорт Берлин-Тегель. В настоящее время airBaltic выполняет прямые рейсы из Берлина в столицы всех трех стран Балтии.