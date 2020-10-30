Пт, 30.10.2020
В Риге нет учебной модели, когда в одно и то же время часть класса учится очно, а часть на удаленке, потому что это создало бы чрезмерную нагрузку на учителей. Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту
Ивета Ратиника, председатель комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту

Почти половина жителей Латвии готовы сделать прививку от Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Если бы в Латвии была доступна вакцина от Covid-19, сделать прививку были бы готовы 47% опрошенных жителей, свидетельствуют итоги "Термометра стресса Benu aptieka", данные которого получены в сотрудничестве с компанией Geminus. В опросе участвовали более 3700 жителей Латвии.

Из этих 49% каждый пятый заявил, что готов сделать прививку, а остальные 27% ответили, что скорее готовы. 40% опрошенных заявили, что скорее не стали бы делать прививку, а 13% не дали конкретного ответа на этот вопрос.

75% участников опроса заявили, что всегда носят маски в общественных местах, 15% делают это иногда, 3% - редко, 6% вообще не носят маски, а 1% не дали ответа на вопрос.

В настоящее время ряд стран мира разрабатывает вакцины от Covid-19, которые находятся в первой, второй или третьей стадии исследований.

Последние новости

НАВЕРХ
Back