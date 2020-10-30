Нападение на церковь в Ницце: убийца - мигрант из Туниса, приехавший во Францию несколько дней назад

Французские власти сообщили, что гражданин Туниса, напавший с ножом на прихожан церкви в Ницце, прибыл в страну всего несколько дней назад.

Полиция заявила, что его зовут Брахим Ассауи, ему 21 год. С собой у него были документы, выданные итальянским отделением Красного Креста. Известно также, что он прибыл на итальянский остров Лампедуза на лодке вместе с мигрантами. Ассауи был ранен во время задержания и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Глава Национальной антитеррористической прокуратуры Франции отметил, что одну из жертв, пожилую женщину, он фактически обезглавил.

В пятницу у церкви был сооружен небольшой мемориал, к которому люди приходят с цветами и свечами, чтобы почтить память погибших. Утром рядом с храмом состоялась церемония поминовения.

Что известно о нападавшем?

Старший брат нападавшего Ясин, живущий в тунисском городе Сфакс, назвал его приветливым человеком, который никогда не демонстрировал интереса к экстремизму.

"Он уважал всех и нормально относился к отличиям людей. Он не говорил, что собирается покинуть Тунис, и мы очень удивились, когда узнали, что он прибыл в Италию", - сказал Ясин.

Нападавший в Ницце несколько раз прокричал "Аллах акбар" перед тем, как в него выстрелили полицейские. При нем был найден Коран, два телефона и 30-сантиметровый нож. Об этом сообщил глава Национальной антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар. "Мы также нашли его сумку, рядом с ней лежали два ножа, которыми он при нападении не воспользовался", - добавил Рикар.

После посещения Ниццы президент Макрон сказал, что это нападение "на наши ценности, на свободу, на возможность на нашей земле свободно верить и не уступать террору". "Я еще раз повторю: мы не сдадим ничего", - заявил французский президент.

Что известно о жертвах теракта

Ассауи совершил нападение в церкви перед утренней мессой. Две жертвы скончались на месте, в том числе 60-летняя женщина, которую он, как было сказано, фактически обезглавил. Ее имя пока не названо.

Также прямо в церкви скончался и 55-летний Винсен Локе, набожный католик, проработавший в церкви больше 10 лет. Постоянные прихожане хорошо его знали и любили. Полиция сказала, что Асауи перерезал ему горло, когда тот открывал церковные двери.

Житель Ниццы Фредерик Лефевр рассказал, что знал погибшего. "Снова случилась трагедия. У нас свободная страна, мы показали, что такое свобода, другим странам. Сегодня эта свобода настигает нас".