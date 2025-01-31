США намерены выслать из страны сотни нелегалов - граждан стран Балтии

Согласно документу, США планируют выдворить:

94 гражданина Эстонии,

259 граждан Литвы,

125 граждан Латвии,

22 гражданина Финляндии.

Всего в списке 1 445 549 человек.

Речь идет о лицах, в отношении которых вынесен окончательный приказ о депортации, но которые до сих пор не задержаны.

Наибольшее число мигрантов в списке - 261 000 человек - составляют граждане Гондураса.

Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал ужесточить миграционную политику. Теперь он наделил ICE расширенными полномочиями для ускорения депортаций.

За последние дни в США заметно выросло число задержанных нелегальных иммигрантов - ICE проводит массовые рейды по всей стране.

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