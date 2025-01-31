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США намерены выслать из страны сотни нелегалов - граждан стран Балтии

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Массовые депортации нелегальных мигрантов в США
Массовые депортации нелегальных мигрантов в США Фото: Reuters/ScanPix

Американский телеканал Fox News опубликовал список Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE), в котором значатся иностранные граждане, подлежащие депортации. В списке иммиграционной службы - более 1,4 миллиона челове, включая сотни граждан Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии. Об этом сообщает эстонский общественный медиаресурс ERR.EE.

Согласно документу, США планируют выдворить:

  • 94 гражданина Эстонии,
  • 259 граждан Литвы,
  • 125 граждан Латвии,
  • 22 гражданина Финляндии.

Всего в списке 1 445 549 человек.

Речь идет о лицах, в отношении которых вынесен окончательный приказ о депортации, но которые до сих пор не задержаны. 

Наибольшее число мигрантов в списке - 261 000 человек - составляют граждане Гондураса.

Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал ужесточить миграционную политику. Теперь он наделил ICE расширенными полномочиями для ускорения депортаций.

За последние дни в США заметно выросло число задержанных нелегальных иммигрантов - ICE проводит массовые рейды по всей стране.

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