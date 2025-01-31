Инцидент случился на площади Виенибас. После новогоднего обращения Президента Латвии зазвучал государственный гимн, но вдруг прервался, и на экране появилось следующее видео - поздравление мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша (Sarauj, Latgale!).

Полиция расценила это как проявление неуважения к государственному символу и начала административное расследование.

Руководитель муниципального учреждения Vienības nams Диана Солдане пояснила, что срыв гимна произошел из-за технического сбоя.

"Это не было сделано намеренно", - подчеркнула она, добавив, что воспроизведение осуществлялось через беспроводное мобильное интернет-соединение.

В компании SIA Latvijas mobilais telefons (LMT) заявили, что в центре Даугавпилса есть базовые станции, обеспечивающие устойчивое покрытие мобильной связи. Однако в полночь в городе было большое количество людей, одновременно пытавшихся выйти в интернет. Это могло повлиять на качество соединения.

По данным Даугавпилской думы, проблемы с сетью испытывали не только на площади, но и в других районах города.

Руководитель департамента планирования радиочастот VAS Elektroniskie sakari Матис Скабс отметил, что важно выяснить, какие именно технологии использовали граждане, столкнувшиеся с проблемами связи. Однако, по его словам, "со стороны наземных сетей вещания претензий нет".

Согласно данным Firmas.lv, SIA AJV Grupa основана в 2002 году, ее уставный капитал - 3000 евро.

Компания принадлежит Андрису Вараксину (50%) и Юрису Виксне (50%).

В 2023 году оборот AJV Grupa составил 623 183 евро, а прибыль - 174 907 евро.

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