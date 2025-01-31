За то, что во время новогодних торжеств в Даугавпилсе была прервана трансляция гимна Латвии, технический организатор мероприятия, компания AJV Grupa, оштрафован на 500 евро. Об этом сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Инцидент случился на площади Виенибас. После новогоднего обращения Президента Латвии зазвучал государственный гимн, но вдруг прервался, и на экране появилось следующее видео - поздравление мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша (Sarauj, Latgale!).
Полиция расценила это как проявление неуважения к государственному символу и начала административное расследование.
Руководитель муниципального учреждения Vienības nams Диана Солдане пояснила, что срыв гимна произошел из-за технического сбоя.
"Это не было сделано намеренно", - подчеркнула она, добавив, что воспроизведение осуществлялось через беспроводное мобильное интернет-соединение.
В компании SIA Latvijas mobilais telefons (LMT) заявили, что в центре Даугавпилса есть базовые станции, обеспечивающие устойчивое покрытие мобильной связи. Однако в полночь в городе было большое количество людей, одновременно пытавшихся выйти в интернет. Это могло повлиять на качество соединения.
По данным Даугавпилской думы, проблемы с сетью испытывали не только на площади, но и в других районах города.
Руководитель департамента планирования радиочастот VAS Elektroniskie sakari Матис Скабс отметил, что важно выяснить, какие именно технологии использовали граждане, столкнувшиеся с проблемами связи. Однако, по его словам, "со стороны наземных сетей вещания претензий нет".
Согласно данным Firmas.lv, SIA AJV Grupa основана в 2002 году, ее уставный капитал - 3000 евро.
Компания принадлежит Андрису Вараксину (50%) и Юрису Виксне (50%).
В 2023 году оборот AJV Grupa составил 623 183 евро, а прибыль - 174 907 евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!