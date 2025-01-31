СБУ возбудила дело после публикации слов Кирилла Буданова

Спецслужба уточнила, что расследование касается лиц, которым эта информация была официально доверена в ходе закрытого заседания Верховной Рады.

При этом не сообщается, кто именно фигурирует в деле в качестве обвиняемого.

Главный редактор Севгиль Мусаева заявила, что издание действует в рамках закона и соблюдает журналистские стандарты.

""Украинская правда« всегда защищала и будет защищать свои источники информации, как это гарантируется украинским законодательством и международным правом", - подчеркнула она.

По ее словам, свобода слова и право граждан на доступ к информации остаются фундаментальными ценностями демократического общества, и редакция продолжит добросовестно выполнять свою работу.

27 января "Украинская правда" опубликовала материал под заголовком "Трамп, война, выборы. Что определит новый политический сезон в Украине".

В нем со ссылкой на источники утверждалось, что на закрытой встрече с депутатами Верховной Рады Кирилл Буданов заявил о необходимости достичь договоренности о завершении войны к лету 2025 года.

По данным UP, Буданову задали вопрос:

"Сколько у нас еще есть времени?"

По словам источника, он ответил:

"Если до лета не будут вестись серьезные переговоры, дальше могут начаться крайне опасные для существования Украины процессы".

Уже во второй половине дня 27 января Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) заявило, что распространенная цитата Буданова "не соответствует действительности".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!