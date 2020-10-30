Пт, 30.10.2020
Каждый должен действовать по простому принципу: работа, дом свежий воздух. Ограничим контакты за пределами этих мест, не допустим распространения Covid-19! Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Президент провозгласил поправки о штрафах за отсутствие масок

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Президент Эгил Левитс провозгласил поправки к закону об управлении ситуацией с распространением Covid-19, которые предусматривают, что с 20 ноября за неиспользование средств для прикрытия рта и носа в предусмотренных нормативными актами случаях может применяться предупреждение или штраф в размере до 50 евро.

Согласно поправкам, с 20 ноября малообеспеченным и малоимущим жителям маски должны будут раздавать муниципальные учреждения.

Ранее в Минюсте сообщили, что для этих целей планируется приобрести многократно используемые маски стоимостью 2 евро, которые можно стирать по крайней мере 30 раз.

Закупку масок планируется осуществить до 15 ноября.

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