Литва не исключает введение в стране всеобщего карантина

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига не исключает возможность введения в стране всеобщего карантина, так как ситуация с коронавирусом ухудшается.
"Я бы не стал исключать возможность объявления национального карантина", - сказал в пятницу Верига.
"Все меньше и меньше самоуправлений остается в "желтой" или "зеленой" зоне, но соответствующее решение должно принять правительство", - добавил он.
Министр отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается и, без сомнения, Литва будет в списке "красных" стран по своим показателям распространения вируса.
Сейчас карантин объявлен в 21 самоуправлении Литвы, в том числе в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Всего в Литве 60 самоуправлений.
Из-за угрозы распространения коронавируса карантин в Литве был объявлен в середине марта и действовал до середины июня.