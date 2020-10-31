Сб, 31.10.2020
Делайте то, что нравится - результат будет! Яна Медова, блогер
Яна Медова, блогер

Литва не исключает введение в стране всеобщего карантина

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига не исключает возможность введения в стране всеобщего карантина, так как ситуация с коронавирусом ухудшается.

"Я бы не стал исключать возможность объявления национального карантина", - сказал в пятницу Верига.

"Все меньше и меньше самоуправлений остается в "желтой" или "зеленой" зоне, но соответствующее решение должно принять правительство", - добавил он.

Министр отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается и, без сомнения, Литва будет в списке "красных" стран по своим показателям распространения вируса.

Сейчас карантин объявлен в 21 самоуправлении Литвы, в том числе в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Всего в Литве 60 самоуправлений.

Из-за угрозы распространения коронавируса карантин в Литве был объявлен в середине марта и действовал до середины июня.

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