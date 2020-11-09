"Если я одержим - иду до конца, и так во всем". Адыль Максимов - ворвался в Болдераю и покорил ее

RUS TVNET продолжает серию статей "Я - местный". Она - о простых людях с активной позицией - им не все равно. Пусть маленькими поступками, но они меняют мир вокруг себя. Наши герои - абсолютно разные люди, которые искренне горят за свои идеи.

"Я сам чувствую себя болдерайским, хотя я и из Иманты"

Тренер, которого знают все на районе, вовсе не местный - Адыль из Иманты.

"Я невольно прописался в Болдерае* - именно своими действиями и работой я начал заниматься там. Я так много и сильно активничал там, что Болдерая для меня как родная стала. Я сам чувствую себя болдерайским", - признается он.

*Говоря о Болдерае, Адыль имеет в виду ее дальнюю часть - Усть-Двинск. "Мне часто пишут в чате, подчеркивают, что Усть-Двинск - это не Болдерая", - подмечает он.

В Болдераю в свое время его привел спорт и личная драма из детства.

"Я просто занимался спортом, помогал тренеру и был стажером - пробовал себя в разных начинаниях, как-то все шло параллельно спорту, а потом я решил получить образование в Спортивной академии и начал работать в Болдерае. Почему именно там? Потому что у нас тогда там был клуб карате, и один из тренеров тянул его, но ушел, не увидев в этом толка, а дети остались, люди остались.

У меня у самого в детстве была такая ситуация - мы занимались баскетболом, и тренер был вынужден уехать на заработки в другую страну, и мы остались одни - нас не бросили, но нас оставили. Была команда - пацанов 20 человек - нас отдали другому тренеру, мы там были не свои и все разбежались.

Я на себе понимал этот осадок, когда ты горишь от тренера, а он взял и уехал. Я понял, что нужно ворваться в Болдераю, возобновить всю эту структуру заново и помогать им", - делится Адыль.

ФОТО: Из личного архива

Сейчас Адыль прокладывает такой же путь в Московском форштадте.

"Маскачка - это новый путь, еще один зал, где надо поднимать людей", - рассказывает он.

"В Японии знают, в мире знают, на районе - мало кто знает..."

Адылю 29 лет, за его плечами большие победы в карате, но он предпочитает не заострять на них внимание.

"Никогда не считал, что результаты должны быть где-то на виду, обычно я своим спортсменам это не рассказываю,

и многие даже не знают, что их тренер трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, многократный чемпион Латвии по карате.

ФОТО: Из личного архива

Я выступал в Японии - в Кагаве стал чемпионом, а во второй раз получил там второе место. В Японии знают, в мире тоже знают, на районе - мало кто знает", - улыбается он.