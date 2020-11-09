"Если я одержим - иду до конца, и так во всем". Адыль Максимов - ворвался в Болдераю и покорил ее

Все знают Адыля. В Усть-Двинске точно. Он как местная рок-звезда в мире спорта. Он ведет занятия по карате для детей, бесплатные занятия на свежем воздухе для взрослых, он - учитель спорта в местной школе, и он точно фанатик своего дела. "Я с детства люблю помогать людям, хочется это делать. Приятно видеть, как люди меняются", - говорит Адыль Максимов. Человек, который не рассказывает своим ученикам, что он чемпион Латвии, Европы и мира.
RUS TVNET продолжает серию статей "Я - местный". Она - о простых людях с активной позицией - им не все равно. Пусть маленькими поступками, но они меняют мир вокруг себя. Наши герои - абсолютно разные люди, которые искренне горят за свои идеи.
"Я сам чувствую себя болдерайским, хотя я и из Иманты"
Тренер, которого знают все на районе, вовсе не местный - Адыль из Иманты.
"Я невольно прописался в Болдерае* - именно своими действиями и работой я начал заниматься там. Я так много и сильно активничал там, что Болдерая для меня как родная стала. Я сам чувствую себя болдерайским", - признается он.
*Говоря о Болдерае, Адыль имеет в виду ее дальнюю часть - Усть-Двинск. "Мне часто пишут в чате, подчеркивают, что Усть-Двинск - это не Болдерая", - подмечает он.
В Болдераю в свое время его привел спорт и личная драма из детства.
"Я просто занимался спортом, помогал тренеру и был стажером - пробовал себя в разных начинаниях, как-то все шло параллельно спорту, а потом я решил получить образование в Спортивной академии и начал работать в Болдерае. Почему именно там? Потому что у нас тогда там был клуб карате, и один из тренеров тянул его, но ушел, не увидев в этом толка, а дети остались, люди остались.
У меня у самого в детстве была такая ситуация - мы занимались баскетболом, и тренер был вынужден уехать на заработки в другую страну, и мы остались одни - нас не бросили, но нас оставили. Была команда - пацанов 20 человек - нас отдали другому тренеру, мы там были не свои и все разбежались.
Сейчас Адыль прокладывает такой же путь в Московском форштадте.
"В Японии знают, в мире знают, на районе - мало кто знает..."
Адылю 29 лет, за его плечами большие победы в карате, но он предпочитает не заострять на них внимание.
"Никогда не считал, что результаты должны быть где-то на виду, обычно я своим спортсменам это не рассказываю,
Я выступал в Японии - в Кагаве стал чемпионом, а во второй раз получил там второе место. В Японии знают, в мире тоже знают, на районе - мало кто знает", - улыбается он.
По его убеждению, карате - это больше философия, чем спорт, люди дерутся ради развития и своего пути, в какой-то степени духовного. Сам он в карате пришел случайно.
"В одной тусовке был спортсмен, позвал заниматься, серьезно так - хулиганов ловить, чтобы не обижали других. И мы пошли шесть человек, из всех остался один я", - вспоминает Адыль.
"Я - есть" - клуб Адыля AM Dojo
Сейчас Адыль в первую очередь тренер и педагог. Он основал клуб по борьбе и физической подготовке AM Dojo.
"AM - это сокращение от "Я есть", да, коряво написано", - улыбаясь, рассказывает он. "Во-вторых, это мои инициалы - Адыль Максимов. Dojo - это по-японски "зал" сокращенно. Dojo в Японии - это где спортсмены отдыхают, живут, это второй дом словно", - добавляет он.
Эту школу Адыль основал шесть или семь лет назад. Сейчас в школе работают три тренера, главный клуб - в Усть-Двинске, а Маскачка - новый проект, которому недавно исполнился год.
В клубе AM Dojo занимаются люди самого разного возраста - ограничений нет. "Мы работаем для каждого возраста, для любого поколения - с трех лет и до 60", - делится Адыль.
На вопрос, зачем отдавать ребенка на карате или заниматься им самому, основатель AM Dojo говорит, что
"Конечно, это и дисциплина, но ее часто путают с неправильным сервисом, когда тренер начинает поучать и дети отказываются от таких вещей. Карате - это всеразвивающие упражнения, это и работа на ноги, и работа на руки, это полезно для координации", - рассказывает он.
По его словам, в случае детсадовцев речь о карате даже не идет, тут, скорее, подготовка к школьной жизни и открытие в ребенке всех его качеств.
"Многие клубы с детства тренируют детей под определенный спорт, но я против таких вещей - детей нужно воспитывать всесторонне, с трех лет до шести важно развивать координацию - и лазить, и ползать, и прыгать, и кувыркаться, и бегать, менять направление, с мячом и без - с трех лет нельзя учить только ударам", - убежден Адыль.
В клубе Адыля разные группы в зависимости не только от возраста, но и от степени подготовки.
"Для самых подготовленных - тренировка жесткая, тяжелая, длится 1,5 часа. Здесь вложена вся методика в них", - рассказывает тренер. Адыль убежден, что успехи ребенка во многом зависят от заинтересованности родителей.
"Родитель - самый большой стимул и двигатель детского развития, если не родитель, то и ребенок не горит. Если ты не показываешь пример, то ничего не будет. Если родитель горит и принимает участие, результат - в три раза лучше", - считает он.
По его мнению, очень важно поддержать ребенка в тот момент, когда он сдается, не дать ему опустить руки.
2020 год - очень тяжелый для Адыля. "Многие дети изъявили желание закончить заниматься - те, кто занимался пять лет, те, на кого я ставил. Они не выдержали, ушли", - огорчен Адыль.
"Пять лет ребенок отходил - почему дать ему бросить? Это же обучение ребенка, как действовать в трудный момент - когда будут руки опускаться, когда ты не захочешь ничего, ты вспомнишь, что ты в детстве уже был в такой ситуации, ты справился, ты перетерпел, немножко подождал и все получилось", - отмечает он.
По его мнению, это проблема, которую необходимо решать, а не принять факт: "Это просто пубертат" - и расслабиться.
"Мне очень жаль, они реально готовые ребята, они реально способные, еще два года - и стали бы чемпионами. Я бы хотел, чтобы кто-то из моих учеников поехал в Японию и посмотрел, как там дерутся. Это день и ночь. Благодаря тому, что я побывал на разных соревнованиях, в разных странах, в моей голове поменялось мировоззрение", - делится тренер1й.
"Я часто слышу, как родители идут на поводу у ребенка, но не надо так - если начал, дойди до конца, это главный социальный момент. Часто это маленькие проблемы, из-за которых бросают - ребенок с кем-то не дружит, какой-то элемент не получается, необязательно из-за тренера вид спорта менять, нельзя просто брать и бросать", - добавляет Адыль.
Он привел пример родительской незаинтересованности - Адыль регулярно приглашает в клуб прочитать лекцию о коммуникации родителей с детьми профессора по психологии из академии Агиту Абеле. "К сожалению, из 100 учеников приходят родители 15-20, - расстраивается он. "Многие насчет меня агрессируют: "Этот ваш Адыль не такой уж и крутой - у него нехороший подход, с моим так не получилось, он злой и заставляет бегать, многие родители не понимают, почему", - добавляет тренер.
Больше педагог, чем тренер
Адыль очень много возится с детьми, хотя никогда не думал, что станет педагогом.
"Я сам удивлен, я шел в академию на тренера, я знал карате и выбрал этот путь. Но профессора Спортивной академии, особенно по педагогике, открыли во мне эту способность коммуникации с детьми, настраивать их на нечто большее, чем просто кричать слово "киай", и они мотивировали меня очень сильно, и теперь я считаю себя больше педагогом, чем тренером", - признается он.
К 29 годам у Адыля диплом бакалавра в сфере спортивных наук и образования, специализация старшего тренера по карате, квалификация педагога по спорту Латвийской спортивной педагогической академии, магистерская степень в сфере спорта и образования, диплом специалиста по спортивной работе, а также квалификация руководителя в спортивной области от Латвийской спортивной педагогической академии.
Этот путь занял у Адыля шесть лет, не считая разных дополнительных курсов.
Его первым видом спорта был баскетбол. "С семи лет занимался, мы ездили на соревнования. Мы не были крутой командой, мы всегда проигрывали... Я прожил и такой момент. Весь смех в том, что команда называлась "Завоеватели" (долгий звонкий смех), и мы все завоевали, кроме победы. Мы проигрывали везде, у нас бывал счет 200:5", - делится спортсмен. Возможно, методики у тренера были не те, но он сплотил ребят, они были семьей, добавляет он.
Учитель года по спорту
Помимо работы в клубе AM Dojo Адыль еще и школьный учитель по спорту на полную ставку в Рижской Даугавгривской средней школе в Усть-Двинске. Он учит детей с первого по 12-й класс.
"Сейчас это sporta veselība (спортивное здоровье. - Прим. ред.) - и это больше подходит, спорт меняется под людей. У нас нормативов нет, и так нужно. Я опираюсь на подготовку и мастерство. Допустим, идет тема "бег" - перед уроком мы замеряем, кто как пробежал, и оцениваем технику. Потом месяц тренировок и подготовок, мы учимся, много говорим, и под конец месяца у нас еще раз тот же тест - мы проверяем, кто насколько улучшил свой результат. Если ты улучшился, ты получаешь хорошую оценку", - рассказывает Адыль о процессе обучения спорту в современной школе.
На вопрос: "У тебя все отличники?", Адыль, улыбаясь, отвечает: "Да!".
По мнению Адыля, дети любят его за то, что он говорит на их языке, нет барьера. "Моя миссия - войти в их сердца, в их голову и помочь раскрепоститься и верить в себя", - говорит он. В то же время не все так просто - к сожалению, доброта и желание войти в их мир и раскрепостить порой дают обратный эффект.
"Бывает, мои ожидания и переживания приводят к тому, что я, возможно, обижаюсь или много требую, и они не понимают, почему тренер такой веселый был и классный, а тут кричит и заставляет заниматься.
И тогда дети не понимают - только что весело было, в салки играли, а тут вдруг..." - делится педагог.
Адыль третий год задает себе вопрос - как надо быть? "Я экспериментирую, сейчас с первого класса у меня дисциплина, возвращаюсь к старой методике. В первые годы у меня была такая американская, фривольная система: "Всем привет, всем хай, все классно, давай пятюню", а сейчас у нас тишина, дисциплина, мы слушаем. Мой план такой, что первые классы показывают дисциплину, закладываем основу, после чего - в пубертации - там уже будет тусовка", - рассказывает он.
В 2016 году Адыль получил звание учителя года по Риге. По его словам, в конкурсе могли принять участие все учителя - надо было выслать видео, потом проходил консилиум. "Я слал видео своих методик, но я знал, что у меня козырь: есть один из американских тренеров, который для тренировки чувства ритма у детей делал с ними упражнения, танцуя. И это моя фишечка", - улыбается Адыль.
Он поделился, что на его уроках по спорту разминка проходит в танце: "Это современная музыка, хип-хоп, мы танцуем и разминаемся. Парни тоже танцуют. Это классное обучение детей умению выступать перед аудиторией.
"Плащ на спину" и вперед: "Я спасу тебя!"
Свой клуб и работа учителем - не все занятия Адыля. Последние четыре года он еще и ведет спортивные занятия на открытом воздухе для взрослых.
"Я давно втягивал родителей позаниматься вместе с детьми. Так они постепенно вливались во все это. Я часто просил родителей не уходить с занятий. На детском саду это хорошо закреплено. Еще я делал Дни семьи - когда дети соревнуются вместе с семьей. Просто, если родители включены, плоды лучше", - издалека начинает Адыль.
Присоединиться к Sporto Rīga для него было закономерным шагом - с ними он с самого начала на протяжении всех четырех сезонов. "Мне понравилась идея - давать людям бесплатные тренировки. На самом деле это уже ранее делал один человек - Виестурс Салдавс, он был самым первый, кто тренировал людей в Межапарке бесплатно. Это было такое суперновшество, он собирал по 600 человек... А меня позвали друзья, там фотография, видео, я решил, что медийность - это классно. И я сразу знал, что буду в Усть-Двинске, потому что там много моих детей, моих родителей. Я и так втягивал родителей, а тут Sporto Rīga дала эту возможность", - продолжает Адыль.
Sporto Rīga - это проект при поддержке Департамента образования Рижской думы, запущенный во времена правления "Согласия". По словам Адыля, изменения в составе Рижской думы пока никак не повлияли на проект. "Когда Ушаков ушел, проект продолжился. В этом году чуть урезали бюджет, проект разделили на еще одну организацию.
На вопрос, имеет ли он отношение к какой-либо политической партии, спортсмен отвечает отрицательно. Хотя, говорит, многие подозревают его в этом. На что он говорит так: "Политик должен быть политиком, что спортсмен может сделать? Я не в политике и, наверно, никогда не буду, а если и буду - то надо выучиться на это. Я очень справедливый, я не смогу врать, пообещать и не сделать".
По его словам, если в будущем не будет проекта Sporto Rīga, эта возможность будет от него лично.
"Я с детства люблю помогать людям, хочется это делать. Приятно видеть, как люди меняются. Люди много работают и устают, моя задача как тренера, помимо того, чтобы поднять физические качества, самое главное - это душа, сердце и голова.
Моя задача сплотить их вместе, чтобы дружили, находили связи, друзей. Это моя главная цель. У нас - как семья, все на "ты", все открыто общаются", - продолжает тренер.
"В детстве я всегда был мегасправедливый, пытался за всех заступиться, я такой альтруист нереальный, я и дворникам помогал, а если котенок был на крыше - я тут же "плащ на спину" и вперед: "Я спасу тебя!". Я спасал всех, и если друзья были в беде, я был первым, кто должен был заступиться", вспоминает он.
Именно поэтому он хочет продолжать эту инициативу и для взрослых, и для детей. По мнению Адыля, очень важны результаты, то, чего достигает ребенок и сам понимает, что может - это его выделяет.
"Каждый человек ищет момент выделения из среды.
Я когда приехал в Болдераю, видел - тут алкаш валяется, дети среди такого живут... Друзья мои ушли из команды, не все дошли до хорошей жизни, потерялись, делали не те вещи и остались не там. Социальная среда, спорт могут уберечь ребенка. Важно заставить его жить и расти среди более умных, подкованных людей с целями, а тренировки - один из таких моментов", - заканчивает педагог по призванию.